Vera filozofije je ne podleči strahu

Horkheimerjeva knjiga Mrk uma (Eclipse of Reason) je izšla leta 1947 v New Yorku. V spremni besedi slovenskega prevoda piše, da se analiza v tej knjigi osredotoča na spremembo uma in da se ta kaže kot instrumentalizacija mišljenja, kot konformistično sprijaznjenje z obstoječim. Tudi kot odpoved vsakršnemu preseganju danega ter nenehna težnja človeštva po gospostvu nad naravo in drugimi ljudmi. Avtor pojasni, da te spremembe niso le posledica delovanja zunanjih dejavnikov, temveč tičijo v sami dialektiki uma. Uvertura gre takole ...