Verjamemo, da knjige rešujejo življenja

Knjigarna Azil je pod okriljem ZRC SAZU pred več kot dvema desetletjema zaživela na zgolj osmih kvadratnih metrih. Odtlej se je dodobra razmahnila, nekajkrat tudi selila, zdaj pa se vrača na Novi trg, kjer bo kot doslej ponujala vse izdaje Založbe ZRC ter izdaje večine slovenskih družboslovnih in humanističnih založb, kot so Krtina, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Studia humanitatis, Sophia, Maska in Založba */cf.

Ob domači in tuji strokovni literaturi je v Azilu vselej mogoče najti tudi vrhunski izbor domačega in tujega leposlovja, pri čemer po besedah knjigarke Tamare Mateša knjižni program »ni delo enega človeka, ampak kolektivna zmešnjava dobrih idej: sodelavci knjigarne, raziskovalci ZRC SAZU, prijatelji in obiskovalci, vsi prispevajo svoj kos. Zato je takšen in zato je tako hudo dober.« Kajti Azil je, kot pravi direktor ZRC SAZU Oto Luthar, knjigarna, ki je »prodajalna in zatočišče in javni prostor obenem«.