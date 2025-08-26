Svet je vsakič najboljši in vsakič najslabši doslej

V nadaljevanju preberite:

Veronikino nagrado, ki jo za najboljšo pesniško zbirko v zadnjem letu podeljuje Mestna občina Celje, je nocoj prejela Natalija Milovanović. Njena nagrajena zbirka, ki je izšla pri Centru za slovensko književnost, se začne s tehtnico in vlakom. Vsi, ki v njem sedijo, ne vedo, da drvijo in brzijo skozi čas. Tehtnica pa meri, kot umetnost meri svet. Natalija Milovanović tehta.­ Brez tehtanja, če želimo imeti­ vsaj malo empatičen svet, ne gre. Ne moralizira, ni patetična, a vztrajno išče ravnovesje. V svetu, ki je vsakič najslabši in vsakič najboljši doslej.

Kaj je tuja mehkoba?

To je drugače povedano empatija. Da vidiš drugega, ga poskušaš razumeti. Da hočeš verjeti, da so razlogi, da se ljudje obnašajo, kot se, da neke stvari velikokrat pridejo iz ranjenosti, ki se skriva. Biti ranljiv je veliko težje, kot zveni, in biti nežen do drugega je lažje kot biti nežen do sebe. V tem smislu nujno potrebujemo tujo mehkobo, da jo lahko prenesemo nase. Da mehča našo ostrino. Če tuje mehkobe ni, lahko sami sebe pojemo.