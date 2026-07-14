Kleopatra Vesne Milek: Uničiti je mogoče vse, razen imena

»Kleopatro sem začutila kot osebo, ki bi ob vseh številnih 'resnicah' o njej končno želela povedati svojo resnico,« je ob izidu prvega dela zajetnega romana o egipčanski kraljici, Naj se zgodi, pred časom povedala Vesna Milek. Zadnji vladarici ptolemajske dinastije, ki ji buri domišljijo že vse od otroštva, je s tem dala glas, v obeh delih – drugi, Novi svet, je pravkar izšel – pa osebno in politično spretno prepletla z erotičnim: najprej z Julijem Cezarjem, nato še z Markom Antonijem. »Vsak sedanji trenutek nosi v sebi sled preteklosti in prihodnosti, mi je rekel. Ljubimca, ki se uničujeta, se morata samo spomniti, kako sta se nekoč ljubila. Vse je še tam in tukaj, v času, ki smo si ga izmislili, da bi zabrisali to, da se stvari dogajajo hkratno. On, ki odhaja, bo nekoč spet živel ta čas ...