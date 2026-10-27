Vid Karlovšek: Poezija je za družbo nepogrešljiva

Pisalo se je leto 1986, ko je Niko Grafenauer prejel prvo Jenkovo nagrado. Zatem je ta čast doletela še Tomaža Šalamuna, Aleša Debeljaka, Milana Jesiha, Svetlano Makarovič, Daneta Zajca, Anjo Zag Golob, Nino Dragičević, Primoža Čučnika in številne drugi. Pred dnevi se jim je pridružil Vid Karlovšek, katerega pesniški prvenec Destrukcije je »ena najbolj samosvojih in sodobno zvenečih pesniških knjig zadnjega časa«. Ko je Karlovšek, rojen leta 2000, postal zmagovalec Festivala mlade literature Urška, je selektor Gregor Podlogar poudaril, da ga je njegova poezija prepričala, ker »ima poenoten in prodoren pesniški glas, skratka, ima tisto, kar je bistveno za dobro poezijo«. Ob tem je »njegova poezija že izoblikovana, posebej pa izstopa intenziven ritem njegovih pesmi, ki deluje gibko in ...