Ko svet gori, tudi novinar ne more ostati nevtralen

Pred nekaj dnevi se mi je oglasil znanec, pisatelj. Sporočilo je začel nenavadno: »Upam, da je pri tebi in okoli tebe vse dobro. Kak­šno strašno in grozljivo poletje. Kot mnogi drugi sem žalosten in jezen.« Potem je v svojem aforističnem slogu, ker govori tako, kot piše knjige, dodal: »Seveda je vse v redu. Razen ognja, ki uničuje naš planet.« Kadar beremo knjige, se, kot so nas učili v šoli, nenehno sprašujemo, kaj je mislil pisatelj. Ne pa toliko, kaj si o napisanem mislimo mi. Ko imam zdaj pred sabo – če ju smem tako imenovati – potopisa Abhe Valentine Lo Surdo in Boštjana Videmška ter Erika Valenčiča, se vračam k znančevim sporočilom in mi ne dajo miru. Čeprav je šlo za zasebno izmenjavo in ne literarno delo, si zastavljam obe vprašanji. ℹ Abha Valentina Lo Surdo, Boštjan ...