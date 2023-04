Vihar v skodelici čaja

V nadaljevanju preberite:

Pri Knjigi o čaju ne gre zgolj za čaj kot takšen, za opis njegove priprave ter običajev oziroma kar ceremonij pri njegovi konzumaciji, temveč so predstavljena številna ozadja, ki so privedla do posebnega statusa čaja, obvladovanje umetnosti njegovega pitja pa Okakura primerja z umetnostjo življenja. Glede na datacijo besedila in priznanje samega pisca, da je dolga osamitev Japonske od preostalega sveta, ki je navajala k zaziranju vase, botrovala nastanku izjemnega kulta čaja, bi morda lahko sklepali, da Okakura ni imel veliko stika s preostankom sveta in je pač predstavil svojo izolirano projekcijo, vendar so dejstva povsem drugačna - Okakura Kakuzo je bil svetovljan in človek najrazličnejših afinitet.