Veliki umetniki nimajo domovine

»Zgodbe, ki jih pripovedujemo, imajo rešilno življenjsko moč; predvsem pa imajo moč obdržati, kar je človeškega,« je v lanskem govoru ob prejemu nagrade vilenica 2025 dejal bolgarski pisatelj Georgi Gospodinov. Poslanstvu ohranjanja, kar je človeškega, iz leta v leto sledi tudi mednarodni literarni festival Vilenica, ki bo v svoji 41. ediciji od danes do sobote potekal na številnih lokacijah po Ljubljani, Kopru, Trstu, na Krasu in avstrijskem Koroškem. Letošnjo izvedbo festivala so v Društvu slovenskih pisateljev (DSP) zasnovali pod geslom Krasni novi svet: Fluidnost identitet, saj »v globalnem svetu nacionalne meje postajajo vse bolj nejasne, brišejo se in premikajo. Univerzalno zgodovino migracij pomnožujejo pojavi, kot so globalizacija, erasmusovska generacija, postpandemska ...