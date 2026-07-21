Čuvar njene skrivnosti: visoka je cena prijateljstva in umetnosti

Francoski režiser, scenarist in pisatelj Jean-Baptiste Andrea je odmeven avtor. Še posebej pa je bil dobro sprejet njegov roman Čuvar njene skrivnosti, saj je zanj prejel Goncourjevo nagrado – nedavno je izšel pri založbi Mladinska knjiga v prevodu Janine Kos. Zgodba se začne v neki opatiji s pričakovanjem smrti enega o njenih članov. To ni posvečen samostanski brat, temveč nekoč slavni in znani kipar Michelangelo Vitaliani, ki ga kličejo Mimo. Pripovedovati začne zgodbo o svojem prepovedanem prijateljevanju z Violo Orsini iz znamenite plemiške družine, ki ima plantažo oranževcev. Mimo si želi postati priznan umetnik, Viola pa je izobražena in emancipirana mladenka, za katero ni nič nemogoče. Zanjo je Mimo tudi naredil prvi kip, in sicer medveda, ki ga imajo Orsinijevi v grbu, kar ga ...