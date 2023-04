Vojna ni le pravi kameleon

V nadaljevanju preberite:

Že prva izdaja je bila pri domačem bralstvu dobro sprejeta, saj je bila razprodana, v roke pa jo je vzelo še 1400 knjižničnih bralcev. Vojne so tako kot gospodarske in finančne krize stalne spremljevalke civilizacij. Četudi so vedno nekje okoli nas, se vedno znova sprašujemo, kako je to mogoče, po njihovem končanju pa zaprisegamo nikoli več.