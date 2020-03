FOTO:Vrnitev Thomasa Harrisa, stvarnika dr. Hannibala Lecterja

Cari Moraprevod Miro Mrak, UčilaThomas Harris je razmeroma neznan ameriški novinar in pisatelj, dokler ne zapišemo, da je stvarnik enega od najbolj znanih psihopatov na svetu, dr. Hannibala Lecterja. Upodobil ga je v štirih knjigah, ki so bile prenesene na film, seveda pa je najbolj znan triler Ko jagenjčki obmolknejo. Poleg teh knjig je napisal le še prvenec Črna nedelja iz leta 1975, o terorističnem napadu, in novo knjigo Cari Mora. Zgodba se dogaja v Miamiju, kjer pod temelji obalne vile leži petindvajset milijonov dolarjev v zlatu. Številni so leta iskali ta zaklad. Tokrat se tega loti Hans-Peter Schneider, ki je za primerno ceno pripravljen ponuditi bogatašem uresničitev nasilnih fantazij. Cari Mora je oskrbnica vile in je bila kot otrok rekrutirana v kolumbijsko gverilsko vojsko. Kot najstnica je pobegnila v ZDA, kjer ima status začasne zaščite. Cari neustavljivo privlači Hans-Petra, ki pride v vilo iskat zaklad. Pohlepnež si zanjo zamisli zloben načrt, saj ona zanj ne pomeni le dobička, ampak tudi predmet sprevrženega poželenja. Vendar je nekdanja gverilka še vedno spretna v boju za preživetje in ima močno voljo do življenja.Blodnjak prebujenjaprevod Andrej E. Skubic, SanjeBlodnjak prebujenja je roman, ki temelji na resničnih dogodkih. Sprem­ljamo težavno obdobje v življenju velikega angleškega pesnika narave Johna Clara, enegaod najpomembnejših pesnikov 19. stoletja. Velja tudi za enega od najboljših poetov nastajajočega delavskega razreda. Zgodba se dogaja v gozdu Epping Forest na robu Londona leta 1840, kjer se v starih bukovih gozdovih, za zidovi psihiatričnega sanatorija, slavna angleška pesnika John Clare in Alfred Tennyson bojujeta vsak s svojimi ­demoni. Zloraba alkohola, zapostavljenost in depresija ­Clara popeljejo v zasebno psihiatrično bolnišnico High ­Beach, ki deluje na reformističnih načelih, znanih kot delovna ­terapija, karizmatičnega dr. Matthewa Allena. Za Clara, človeka, ki je odraščal v ozračju svobode in vznesenosti ob stiku z naravo, je bivanje za zaprtimi vrati sanatorija enako smrti. Globoko občuteni roman, poln lirike, opisuje njegov padec v temo čedalje pogostejših napadov neprištevnosti, halucinacij in razkroja identitete v ­dokončno norost.Njen zadnji dihprevod Petra Brecelj, UčilaV drugi zgodbi o detektivki za umore Tracy Crosswhite ameriškega pisatelja Roberta Dugonija se ta po razburljivem sojenju sestrinemu morilcu vrne na policijo. Ta grozna preizkušnja jo močno zaznamuje, vendar se hitro loti nove preiskave, ki jo življenjsko ogroža. Serijski morilec, znan kot kavboj, mori mlade ženske v zanikrnih motelih na severu Seattla. Tracy Crosswhite nadleguje zalezovalec, ki ji pusti grozilno sporočilo, da naj bi si morilec oziroma njegov posnemovalec njo izbral za naslednjo žrtev. Zato je odločena, da bo ujela morilca. Vendar je sledi malo, pojavijo se tudi nove žrtve umora. Detektivka spozna, da se ključ do rešitve morda skriva v desetletje stari preiskavi umora, ki bi jo preostali, tudi njen nadrejeni Johnny Nolasco, raje potisnili v pozabo. Pred njo sta dve možnosti: ali najde dokaze, s katerimi bo ustavila kavboja na lovu, ali postane njegova naslednja žrtev. V tej seriji je doslej izšlo sedem romanov, avtor pa piše še serijo o nekdanjem agentu Cie Charlesu Jenkinsu ter serijo o odvetniku Davidu Sloanu.