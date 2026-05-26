Vrt je najboljša prispodoba za življenje

Vrtnarjenje prinaša osebne in družbene koristi, od krepitve zdravja pa do zmanjšanja družinskega nasilja, piše Sue Stuart-Smith.

Sue Stuart-Smith, rojena leta 1960, je študirala književnost, nato postala psihiatrinja in psihoterapevtka, že trideset let pa z možem, vrtnim oblikovalcem in krajinskim arhitektom, neguje svoj vrt po imenu The Barn Garden. V knjigi Vrtnarjenje za dušo avtorica desetletja vrtnarskih in terapevtskih izkušenj čudovito spaja z zgodovino vrtnarjenja, številnimi študijami, botaničnimi kuriozitetami in številnimi ljubitelji vrta, od Voltaira do Freuda. Vrtnarjenje za dušo je prekrasna knjiga – takšna, ki jo je vredno vzeti v roke v dneh, ko obupujemo, ko se zdi, da se reči končujejo hitreje, kot se začenjajo, da se nad nas nekaj zgrinja, nekaj težkega, nenehno. Kajti gre za knjigo, ki govori o vrtnarjenju, že res, a tudi o možnostih drugačnega življenja, morebiti celo boljšega, o ustvarjanju ...