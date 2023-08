Vsaka vojna je najhujša

V nadaljevanju preberite:

V romanu Smrt, v temo zavita Samante Hadžić Žavski sledimo odraščanju prvoosebne protagonistke Lene, katere življenje vse od zgodnjega otroštva pa do poznega najstništva (in dlje) prežema in zaznamuje vojna, ki je v devetdesetih prizadela Bosno.

»Kdo ti bo pekel štrudelj, ko mene več ne bo,« stara mama vpraša Leno, preden ta skoči po zvezek in si zapiše recept – naslednje jutro jo najde mrtvo.