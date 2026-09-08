Sergij Žadan: Ne zanimajo me supermani

Predvsem Ukrajinci, tako tisti, ki so zaradi vojne zapustili državo, kot tisti, ki tam vztrajajo, pravijo, da je tam ena od najbolj prepoznavnih, cenjenih in spoštovanih javnih osebnosti. Vendar nagrajevani pisec, priljubljeni glasbenik, tudi prevajalec, literarni zgodovinar z doktoratom, predvsem pa državljan Sergij Žadan iz tega ne dela velikih zgodb. Sledi sebi, deluje za druge. Prav to avtorja, v čigar delih je v ospredju mali človek, naredi velikega. Tudi zato je letos prejel nagrado vilenica. »Zelo rad imam svoje delo in veseli me, da se ljudje odzivajo nanj. Vendar k temu pristopam preprosto in brez patosa,« je povedal, ko smo se dan pred podelitvijo nagrade srečali na terasi hotela v Ljubljani, v katerem je prebival. V vojni, v kateri se njegova država brani pred ruskimi ...