Vse se da povedati zgolj z besedami na papirju

Tudi ko govori, so njeni stavki lucidni, duhoviti in izkazujejo bogat besedni zaklad. A kdor ne posluša pozorno ali se predolgo pomudi pri dovtipih, s katerimi ne skopari, se mu utegne zgoditi, da bo preslišal bistvo. To pisateljica Agata Tomažič, tudi nekdanja Delova novinarka, pogosto prihrani za konec in z njim udari kot z zdravniškim kladivcem po kolenu, češ, ali ste še z mano. V tem malo spominja na dr. Vladimirja Baumgartna, lik iz Ušabtija (Goga, 2025).

Kriminalni romani so tako zelo priljubljeni, da se je skorajda že vsakdo lotil njihovega pisanja. Ali je ta priljubljenost posledica vzpona skandinavske, nekoliko drugačne kriminalke?

Moram priznati, da v življenju nisem prebrala niti ene skandinavske kriminalke, zato na to vprašanje ne morem odgovoriti. (Smeh.) Soglašam pa z vašo prvo trditvijo, vendar bi jo še nekoliko razširila. Skorajda že vsakdo se danes loteva pisanja knjig. V tem ne smemo videti napovedi sodnega dne, temveč si moramo to dejstvo razlagati kot eno od manifestacij demokratizacije luksuza. Naj ponazorim. Če so včasih šampanjec lahko pili samo gospod Gatsby in ljudje iz njegovega družbenega razreda, si ga danes vsaj občasno zmoremo privoščiti vsi. Podobno je tudi kronistov takšnega dogajanja vse več, ne le Scott Fitzgerald.

Ob branju čigavih kriminalk ste najbolj uživali?

Pravzaprav sploh ne berem kriminalk oziroma sem prebrala teh nekaj slovenskih, saj sodobno slovensko književnost razmeroma pozorno spremljam. Konkurenco je vedno dobro imeti na očeh. (Smeh.)

Ali je priljubljenost kriminalk povezana z morebitno bralčevo katarzo, saj ne le da skupaj z detektivom ali detektivko odkrivamo zlobneže, morilce ..., temveč jih običajno tudi ujamemo in izročimo roki pravice?

Zgolj ugibam lahko, da je določen mik slovenskih kriminalk morda v tem, da policiste in kriminaliste, ki smo jih doslej slišali govoriti v angleščini, poslej poslušamo, kako v slovenščini razlagajo, da je na Slovenski nekoga ubil neki Slovenec. Ljubljana je z vstopom Slovenije v EU postala velemesto, književnost pa ji sledi! (Smeh.)

Kaj je vas prijelo, da posežete s svojim pisanjem v ta še do nedavnega »manj vredni« literarni žanr?

Pisanja kakšnih knjig bi se pa vi lotili, če bi vam bilo ime Agata? (Smeh.) Je že tako, da kaj malo dam na žanrske klasifikacije in literarno teorijo na splošno, saj nisem študirala primerjalne književnosti niti nisem obiskovala literarnih delavnic. V pisanju leposlovja sem samouk, zato si svojega literarnega izraza nikdar nisem prizadevala obtesati, da se bo prilegal v nekakšne predalčke.

In če so moji prsti lepega dne zaplesali po tipkovnici tako, da so izpod njih začele prihajati povedi, ki so se sestavile v nekaj – pogojno rečeno – kriminalki podobnega, pri tem mislim že na Čmrljev žleb, čemu bi se pri tem zadrževala? Pisanje je početje, ki me osrečuje in izpolnjuje, in če je to, kar napišem, všeč še komu, tem bolje, če pa ne – tem slabše zanje.

Vendar niste privolili v tradicionalno obliko kriminalke. Ušabti je nekaj povsem drugega.

Res je, me veseli, da sem vas prepričala! (Smeh.) Reciva, da je Ušabti zgodba o sosedu, ki sem si ga vedno želela, pa ga nikdar nisem imela. Zato sem si ga morala izmisliti. Je kaj lepšega kot zavest, da nedaleč stran od tebe domuje nekdo, čigar stanovanje je kot kitajski kabinet čudes, hkrati pa je neizčrpen vir fascinantnih pripovedi o polpretekli zgodovini in za povrhu zna igrati šah?

Vladimir Baumgarten je srž vsega, kar sem se naposlušala o časih neuvrščenih, tudi od novinarskih kolegov, ki so delovali kot dopisniki v afriških državah in tam bivali v vilah, ki so jim bile predane v uporabo s služinčadjo vred. Kriminalistični inšpektor pa je moj poskus združiti vse stereo­tipe o zaposlenih v javni upravi – kjer sem zaposlena tudi jaz – v eni osebi, ki kriči: 'Ne morete me tako slabo plačati, kolikor lahko s svojim (ne)delom naredim škode!'

Kriminalistični inšpektor Robert Obrh je v bistvu zelo nesrečno in osamljeno bitje, ki mu pogovori z upokojenim srčnim kirurgom dr. Vladimirjem Baumgartnom, žrtvijo kraje lestve, prinesejo neko tolažbo, udobje in morebiti celo prijateljstvo.

O ne, ne, tole s prijateljstvom so samo vaše domneve in je zelo enostransko. To so Obrhove pobožne želje, Baumgarten že ne bi hotel imeti prijateljev, ki so tako pomilovanja vredni in celo kratke pameti, kot je Obrh. Doktor ima s kriminalistom svoje plane in bralcu je prepuščeno, da ugotovi, do kod je vse, kar se v knjigi zgodi, del njegovega inteligentnega načrta ali pa je zgolj posledica serije naključij. Nesrečna in osamljena sta pa pravzaprav oba, se vam ne zdi?

Roman je po svoje dialog med njima in pa erupcija njunih misli. Zdravnik jih strastno deli z Obrhom, inšpektor pa jih vztrajno zadržuje v sebi, saj je predvsem dober poslušalec.

Bom takole rekla, doktorju se pozna, da je predaval na medicinski fakulteti; dober retorik je. Hkrati pa je zaradi samozavesti, ki izvira tudi iz njegovega družbenega statusa, vajen biti poslušan. Iz ravno nasprotnih vzgibov je Obrh večinoma tiho. Nima kaj pametnega povedati, pa še naučen je iz družine, da je bolje molčati. Sijajna kombinacija za odrsko uprizoritev ali kar film, mar ne? Čeprav ima format knjige to prednost, da lahko vsevedni pripovedovalec bralcu prišepne vse, kar poslušalcu med tem pogovorom vrvi po glavi, in tega ni malo. Prav zato imam rada literaturo, vse se da povedati, in to zgolj z besedami na papirju.

Njuni pogovori švigajo v vse smeri, od rasizma do odnosa do družine in režima, od izdaje do večnega vprašanja družbenih slojev in morebitnega (ne)prehajanja med njimi.

Ja, veliko tem obdelata, toda vedno dr. Baumgarten določa smer in ritem pogovora. Zatorej se zdi smiselno vprašanje, za katero bi rada, da bi si ga zastavili bralci mojega romana: ali bi raje, da vas na srcu operira nekdo, ki je v tem sicer vrhunski, a je odkrit rasist in še kaj hujšega, ali da se preiskave zločina, ki vas je prizadel, loti nekdo, ki je poosebljena dobrota, a je precej nerazgledan in kratke pameti? Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ste nemoralni, če pa na drugo, ste naivni. (Smeh.)

Zanimivo je, da vam uspeva zadrževati bralčevo pozornost, pa čeprav večina romana temelji bolj ali manj na njunih pogovorih.

Hvala za ta poklon, toda ali se vam ne zdi, da ni tako redko, da je prav pogovor oziroma izmenjava bolj ali manj bistroumnih replik tisto, kar pritegne pozornost, tudi na odru, recimo? Naj tu priznam, da sta mi bila vzor lord Henry in Dorian Gray iz romana Slika Doriana Graya, v katerega sem se poglabljala za maturo. In bila – na veliko zgroženost svoje profesorice angleščine – že tedaj scela na strani lorda Henryja, tega inteligentnega zlobneža, ki pogan­ja zgodbo naprej. Plemeniti liki dobrega srca so tako dolgočasni …

Inšpektor Robert Obrh je večino časa cagavec, neodločnež, ki nam gre zlahka na živce, po drugi strani pa prav tako zlahka simpatiziramo z njim.

Ne vem za vas, ampak moje simpatije gredo v celoti dr. Vladimirju Baumgartnu, sem že povedala. Pravzaprav mi je zdaj že pošteno žal, da ne obstaja zares, tolikšna pozornost bi mu gotovo godila in brez dvoma bi se pojavil v Švicariji 23. junija, z obvezno cigaro in morebiti celo prisrčnico s konjakom v žepu bež platnenega suknjiča. Samo ne vem, kaj bi naredil, če roman o njem – kakor bi si on interpretiral Ušabti – ne bi zmagal. Najbrž bi kar vsul kaj v vodovod in vse navzoče zastrupil! (Smeh.)

Kako gledate na tekmovanja v umetnosti? Kaj vam pomenijo literarne nagrade?

Umetnost ni športna disciplina, kjer bi vse lahko kvantificirali in izmerili, potem pa nagrajevali – in ravno to je najlepše pri njej! Zatorej literarne nagrade ne morejo nikdar biti docela objektivne, temveč so vedno nekoliko odvisne od subjektivnega bralskega okusa, ki je seštevek marsičesa. Vesela sem, da si s tokratno žirijo za nagrado kresnik delimo podoben pogled na svet.