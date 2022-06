Vse veličastje nesporazumov med generacijami

V nadaljevanju preberite:

Pisatelj in prevajalec Andrej E. Skubic je kresnika prejel trikrat, leta 2000 za roman Grenki med, leta 2012 za delo Koliko si moja in 2015. za Samo pridi domov. Za Grenki med je prejel tudi nagrado za najboljši prvenec Društva slovenskih založnikov. Drugi roman, Fužinski bluz, mu je prinesel ponovno nominacijo za nagrado kresnik, jeseni 2005 je doživel uprizoritev v SNG Drama. Skubic prevaja iz irske, škotske, ameriške, afriške in hrvaške književnosti. Za prevajalsko delo je leta 2007 prejel Sovretovo nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev. Z romanom Krasni dnevi, ki je izšel pri založbi Beletrina, je eden od letošnjih finalistov za kresnika.

Skubic pravi, da se je pri tem romanu začelo z nastavkom za kriminalko, potem pa se mu je, namesto da bi šel v to smer, razširil v zgodbo o življenju, o več generacijah in o tem, kako so se časi spremenili. Iztočnica je bila zgodba o umoru, v kateri policija išče pričo, ki naj bi po umoru prenočila v tistem stanovanju.