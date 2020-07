Med tridesetimi najbolj vznemirljivimi

Jerneja Jezernik je avtorica treh biografij o Almi Karlin in prevajalka štirinajstih njenih del v slovenščino. Foto jernejajezernik.com

Šest knjig o potovanjih

Prva nemška biografija o svetovni popotnici Almi M. Karlin, deloz naslovom Alma M. Karlin – Mit Bubikopf und Schreibmaschine um die Welt (Z bubi frizuro in pisalnim strojem okoli sveta), ki je izšla marca v programu avstrijske založbe Drava, je doživela izjemno pomembno mednarodno priznanje.Na več kot stomilijonskem nemško govorečem prostoru Avstrije, Nemčije in Švice se je na podlagi priporočil strokovnjakov uvrstila na tako imenovano Hotlist 2020, torej v izbor najboljših tridesetih knjig neodvisnih nemških, avstrijskih in švicarskih založb, do avgusta pa se lahko ta položaj še izboljša.Hotlist 2020 je, kot so zapisali v čestitki avtorici na Javni agenciji za knjigo, seznam desetih knjig, ki ga vsako leto od leta 2009 pripravi žirija neodvisnih strokovnjakov izmed naslovov 170 neodvisnih založb z nemškega govornega območja. Biografija Jerneje Jezernik se je uvrstila med trideset knjig v sklepnem izboru, za katere je mogoče do 20. avgusta glasovati na spletni strani hotlist-online.com, petčlanska žirija pa bo izmed njih najprej izbrala sedem, na koncu pa zmagovalni naslov. Odlična novica, je zapisala avtorica, ki Almo pelje tudi na frankfurtski knjižni sejem leta 2023, ko bo Slovenija častna gostja.Jerneja Jezernik je avtorica treh biografij o Almi Karlin in prevajalka štirinajstih njenih del v slovenščino, z raziskovanjem Almine literarne, intelektualne in materialne dediščine se neodvisno ukvarja že več kot 25 let. Poučevala je slovenščino v slovenskih dopolnilnih šolah v Nemčiji (Baden-Württemberg, Berlin), urejala kulturno prilogo koroškega tednika Nedelja, vodila Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu, bila je urednica pri celovški založbi Wieser za izdajanje literarnih prvencev v slovenščini in tedenskih oddaj o literaturi Literarni razgledi na celovškem radiu Agora.Na svoji spletni strani je Jerneja Jezernik lani zapisala: »Drzna Alma M. Karlin me je zapeljala k temu, da sem najprej prevedla njene kratke zgodbe Smrtonosni trn in Japonske novele. Ob 120. obletnici Alminega rojstva sem napisala prvo avtorsko monografijo o življenju in delu ene največjih svetovnih popotnic 20. stoletja Alma M. Karlin – državljanka sveta.«Leta 2016 je izšlo nadaljevanje Nisem le napol človek – Alma M. Karlin in njeni moški. Ob lanskem leipziškem knjižnem sejmu in ob 130. obletnici rojstva pisateljice in svetovne popotnice iz Celja in ob stoti obletnici začetka njenega potovanja okrog sveta je kot izdajateljica knjige in avtorica spremne besede s pomočjo berlinske založbe Aviva (Britta Juergs) poskrbela za izid nemškega izvirnika Samotnega potovanja.Kot založnica je Jerneja Jezernik pobudnica, avtorica, urednica in prevajalka serije Z Almo v svet, doslej je izdala šest knjig o njenih potovanjih, Najmlajša vnukinja častitljivega Čaa, Vodna vrba (Kitajska), Vroča in grešna (Panama), Magični obrazi Andov (Peru), Petelin s svetega groba (Indonezija) in Ženskam, ki sem jih srečala.