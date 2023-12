Z desne proti levi vse več beremo tudi v slovenščini

V nadaljevanju preberite:

One Piece, Dragon Ball, Attack on Titan, Slam Dunk, Demon Slayer, Bleach. To so naslovi mang, ki so jih od izida prodali v več kot sto milijonov izvodih, v obliki filma, televizijske serije, zbirateljskih figuric, oblačil, plakatov in drugih potrošnih dobrin pa ustvarjajo skupnosti ljubiteljev po vsem svetu. Kaj sploh so mange, najbolj donosni izvozni artikel japonske kulture, kaj jih loči od drugih stripov in kako močno so prisotne pri nas?