Za Cankarjevo nagrado nominirani Gorečan, Kuči, Kumerdej, Likar in Kralj

Za letošnjo Cankarjevo nagrado so nominirana dela štirih avtoric in avtorja: Katja Gorečan za poetični roman Materinska knjižica, Adriana Kuči za roman o vojni Ime mi je Sarajevo, Mojca Kumerdej za kratke zgodbe Gluha soba, Mirana Likar za kratke zgodbe Ženska hiša in Lado Kralj za roman Ne bom se več drsal na bajerju.

Podelitev Cankarjeve nagrade bo 7. maja v Cankarjevem domu na Vrhniki. Spremlja jo denarna nagrada, ki bo letos po besedah člana upravnega odbora Slovenskega centra Pen Marka Golje vredna najmanj 5000 evrov. Denar za nagrado prispeva občina Vrhnika, pogovori o višini nagrade pa letos še niso končani.

Žirijo za Cankarjevo nagrado so letos sestavljali predsednik Ivan Verč in članice žirije Alenka Koron, Darja Pavlič, Alja Predan in Niko Grafenauer.

V ospredju bivanjska problematika

Članica žirije Darja Pavlič je na današnji predstavitvi za Cankarjevo nagrado nominiranih del povedala, da so tokrat nominirana zelo raznolika dela, njihova rdeča nit pa je, da vsako na svoj način nagovarja sodobnega človeka oziroma je v ospredju nominiranih del bivanjska problematika.

Po besedah Golje je moč letošnji izbor nominiranih del označiti za pogumnega. Gre za zelo dobre, odlične, pogumne in čustveno intenzivne knjige, ki jih avtorsko odlikujejo drzni koraki, čeprav jih »na prvi pogled, čez palec« marsikdo ne bi uvrstil v prvo kategorijo slovenske sodobne literature, je dodal.

Prispelo 49 prijav

Letos se je za Cankarjevo nagrado, ki jo podeljujejo od leta 2020, prijavilo 49 del, kar je veliko več v primerjavi s prvim letom nagrade, ko je prispelo približno deset del.

Po besedah Pavlič kriteriji za Cankarjevo nagrado ostajajo enaki vse od njenega začetka; delo mora biti večplastno in omogočati različne interpretacije, žirija pa se osredotoča tudi na to, kako se obnaša do žanrskih konvencij. Se je pa letos žirija po njenih besedah malce bolj osredinila na dejstvo, da gre za Cankarjevo nagrado in da je pomembna tudi sama sporočilnost literarnega dela.

Lani je Cankarjevo nagrado prejela dramatičarka Simona Semenič za tri igre za punce, v kateri avtorica tematizira žensko vprašanje in vprašanje spola.

Nagrado kot poklon Cankarju in sodobni slovenski književnosti, ne glede na vrsto, podeljujejo Slovenski center Pen, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalni center Sazu ob sodelovanju z Občino Vrhnika. Nagrada je priznanje za najboljše izvirno literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku.

Prvo Cankarjevo nagrado je leta 2020 prejel Sebastijan Pregelj za roman V Elvisovi sobi.