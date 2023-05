Za literaturo mi pekla ni bilo treba posebej izumljati

V nadaljevanju preberite:

V romanu Sedem lun Maalija Almeide, ki je morda več kot literatura, več kot besede, natisnjene na papir, je morda celo trenutek v zgodovini umetnosti, se znajdemo v Kolombu leta 1989. Maali Almeida, vojni fotograf, odvisnik in prikriti homoseksualec, se zbudi in ugotovi, da je mrtev, njegovo truplo pa razkosano plava v jezeru Beira. Ne ve, kdo bi ga lahko ubil. V državi, ki jo pestijo eskadrilje smrti, samomorilski napadalci in najeti morilci, je možnih osumljencev veliko.