Za nastope potrebuje stik z občinstvom

Štiriindvajseto nagrado večernica, ki jo časnik Večer podeljuje za najboljše otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo, je prejel pesnik, pisatelj, dramatik, prevajalec in igralec Andrej Rozman Roza za zbirko pesmi in kratkih zgodb za otroke Rimuzine in črkolazen, ki je z ilustracijami Zvonka Čoha izšla v programu Mladinske knjige.Zbirka pesmi in kratkih zgodb, ki so zadnja tri leta izhajale v reviji Ciciban, združuje ritmična, rimana, bogato zvočna in nadvse duhovita besedila, je v utemeljitvi zapisala žirija: Ta besedila skupaj z ilustracijami Zvonka Čoha tvorijo celoto, ki vzbuja igrivost in veselje do življenja, v njej ...