Za obstoj knjižnic se nam ni treba bati

V nadaljevanju preberite:

Če je, kot radi pravimo, jezik osnovni gradnik naroda, je njegov dom – naš dom – knjižnica (vselej sem si predstavljal, da so nebesa nekakšna knjižnica, je dejal Borges). Narodna in univerzit­etna knjižnica, ki zaznamuje četrt­ tisočletja obstoja, je »skozi vso zgodovino delovala kot prostor oskrbovanja slovenskega naroda z duhovnim bogastvom in nastajanja novih znanj«, je poudarila vodja oddelka za pridobivanje gradiva Irena Sešek.