Za poezijo si je treba vzeti čas

Na 25. Dnevih poezije in vina na Ptuju te dni, čeprav na daljavo, gostuje portugalska pesnica Ana Luísa Amaral, ki po mnenju kritikov velja za najpomembnejšo predstavnico sodobne portugalske poezije in je s Čehom Petrom Borkovcem častna gostja festivala. Pri Beletrini je izšla portugalsko-slovenska izdaja njene zbirke What's in a name iz leta 2017. Pesmi je v slovenščino prevedla Barbara Juršič.



»Veliko lažje pišem pesmi kot sestavljam knjigo. Pesmi v tej zbirki so nastale v različnih obdobjih mojega življenja. Hranim jih v škatlah, po katerih vsake toliko pobrskam in kakšno izberem,« nam je med drugim zaupala v intervjuju, ki je bil prava mala šola poezije in estetike.