FOTO:Za zgodbo je dovolj sedem kilometrov doline

Cirila Kosmača (1910–1980) poznamo po mojstrskih zgodbah in novelah, kot so Pomladni dan, Balada o trobenti in oblaku, Gosenica in Tantadruj, ob 110. obletnici njegovega rojstva pa sta Andraž Gombač, ki o sebi pravi, da je iskalec in zbiralec, ter pisateljeva prvorojena hči Nanča Kosmač Kogej v knjigi z naslovom Lovim pomladni veter zbrala 33 doslej neznanih kratkih zgodb, ki jih je objavljal v revijah in časopisih.Gre predvsem za avtobiografsko in spominsko prozo, ki je, kot v obsežni spremni besedi piše Gombač, danes še kako priljubljen žanr. To so zgodbe o fašizmu, ječah in zapornikih, o vojni, partizanih. »Kosmač, ...