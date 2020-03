Zabavna umetnost tihih poant

Stotine obrazov, stotine razpoloženj, stotine prizorov in perspektiv razgrinja britanska pisateljica Zadie Smith v svoji prvi zbirki kratkih zgodb Grand Union. Avtorica večkrat nagrajenega prvenca Beli zobje in romanov O lepoti, The Autograph Man, NW in Swing Time ni v skrajno fragmentarni knjigi nikdar daleč od tistega, kar je izzivalno in v bravuroznem slogu začela preiskovati že v prvem romanu: ves čas tako ali drugače govori o rasnih in razrednih zadevah – in je pri tem suverena, a morda ne ravno najbolj zabavna. Melanholična knjiga. Nikakor zbirka the best of. A nič ne de, branje, v katerem bo vsakdo našel svojo ...