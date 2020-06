FOTO:Zakaj je Peter Handke moral dobiti Nobelovo nagrado

Zmaga zunajliterarnega

Tečnobni očalar

Prvi slovenski prevod Handkejevega romana je izšel leta 1977, opravila ga je Stanka Rendla, novega podpisuje Amalija Maček.

Handke v eni knjigi

REUTERS Handke v Chavillu blizu Pariza lani oktobra, ko je postala znana odločitev švedskih akademikov o Nobelovi nagradi za literaturo.

Sreča in čast

Poročevalec posebne vrste

AFP Handke med govorom na banketu decembra lani v Stockholmu ob podelitvi Nobelovih nagrad.

Ženska biografija

»Seveda opisovanje ni nič drugega kot proces spominjanja; po drugi strani pa tudi ničesar ne prelaga na drugič, v poskusu približevanja s kar najbolj ustreznimi besedami lahko iz občutkov strahu kvečjemu iztisneš neko majhno zadoščenje, ko blaženi občutek groze spreminjaš v blaženi občutek spominjanja.« O tem spreminjanju je nobelovecmarsikaj zapisal v knjigi Žalost onkraj sanj, ki jo je Beletrina izdala v novem prevodu»Pri prebiranju Handkeja – in sam sem v svoji založbi izdal okoli petnajst del, ki so povezana s Petrom Handkejem, v nemščini in slovenščini – v njegovih delih lahko sledimo, kako se korakoma približuje svojim koreninam in svojemu otroštvu.V nekem pogovoru pripoveduje, kako so leta 1948 pobegnili iz vzhodnega Berlina in so jih ruski vojaki ustavili v gozdu:'Moja mama se je nenadoma začela z njimi slovensko pogovarjati. Zelo glasno je odmeval slovenski jezik skozi gozd in vojaki so to razumeli, se nasmehnili – in nas pustili naprej.' Jezik jim je rešil življenje in s tem je zanj, ki je bil takrat komaj pet let star, postal nekaj dominantnega, ter ga je začel od takrat naprej, vleči, celo življenje.«Takole je v sporočilu s frankfurtskega knjižnega sejma sredi lanskega oktobra zapisal celovški založnikin dodal še pomisel, ki je ob oznanitvi, da so švedski akademiki Nobelovo nagrado za književnost za leto 2019 namenili pisatelju slovenskega rodu, marsikoga vznejevoljila:»Vsi vemo, da so nagrade, še zlasti, če so v taki dimenziji, kakor je Nobelova nagrada, tudi politične oziroma odgovarjajo na neki način političnemu trendu v določenem času. Angažma za Srbijo je Handkeju najbrž dolga leta onemogočal, da bi dobil to nagrado. Mislim pa, da je kritika glede njegovega nastopanja oziroma njegovega zavzemanja za Jugoslavijo ob razpadu Jugoslavije v glavnem neupravičena.«Ta pristavek ima svoj pomen in smisel, saj je Peter Handke, kar zadeva tako imenovano splošno javnost, po tistem, ko je na svoj način komentiral zlo, ki je razneslo Jugoslavijo, postal zgolj to, kar so razkrivale njegove ogorčene besede, zastopnik nekega stališča, ne pa več avtor niza imenitnih in pomembnih knjig. Spet je zmagalo zunajliterarno, bi bilo mogoče reči, in pristaviti »žal« in morda tudi, da je tako recepcijo pisatelje tako rekoč izzivalno prikliceval. Handke pač.»Ich bin ein Schriftsteller, komme von Tolstoi, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes, lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen« (Jaz sem pisatelj. Izhajam iz Tolstoja, iz Homerja, iz Cervantesa, dajte mi mir in ne postavljajte mi več takih vprašanj), je na pričakovana novinarska vprašanja o naklonjenosti do pokojnega srbskega voždalanskega oktobra v rodnem Grebinju povedal jezni Handke in se pridušal, da intervjujev ne bo več dajal.Nanj so se zgrnile gore očitkov in nič ni pomagalo, da je prek zastopnikov dal vedeti, da se je za nekatere formulacije in stališča žrtvam jugoslovanskih vojn opravičil, obsodil srebreniški genocid in vse drugo. Prepozno je bilo, v očeh velikega dela svetovne javnosti je ostal zoprn spomin na dejstvo, da je Sloba, osumljenca genocida, obiskal v zaporu v Haagu in se pozneje udeležil njegovega pogreba v Požarevcu in zaradi tega tudi zelo uradno postal persona non grata tako v Sarajevu kot na Kosovu.Morda se kdo še spomni, da smo epizodo cirkusa Handke, ko se je še pečal s svojimi »srbskimi zadevami«, doživeli tudi v Ljubljani: fragilni človek malce tečnobnega videza je z odra ljubljanske Drame pred leti skoz fina očalca občasno žalostno pogledal po dvorani, ob prvih nadležnih vprašanjih pa se je odločil oditi z odra.In seveda, to ni bil kdorkoli, to je bil človek, ki smo ga poznali kot vandrovca po prepišnih kraških brezpotjih in kot drugega dobitnika nagrade vileniškega festivala. Da zna zmeraj presenetiti s svojimi ostrimi slogovnimi krempeljci, je seveda dokazal tudi takrat, v času, ko so organizatorji premišljali o izvijanju izpod jarma socialističnih družbenih norosti in omejitev, jim je tečnobni očalar zabrusil razlago, ki je Srednjo Evropo ad hoc določila za navaden metereološki pojav, nič več od tega.»Težave« s Handkejem torej niso od včeraj, a najpogosteje so se dogajale na neliterarni ravni, zato je njegov naveličani apel Ich komme von Tolstoi toliko bolj razumljiv. »Starejši ko sem, pogosteje mislim na otroštvo,« je pred desetletji v pogovoru za Zeit navrgel enfant terrible sodobne avstrijske literature in pred nekaj več kot desetimi leti je očitno pomislil, da je prišel pravi čas in bo nekaj od tega spominjanja spravil v knjigo in na oder.Nastalo je besedilo Immer noch Sturm, Še zmeraj vihar (če bi upoštevali zadnji prevod Shakespearovega Kralja Leara, delo Milana Jesiha, bi lahko zapisali Še naprej nevihta), za katero je Handke povedal, da ni ravno aktualen komad, ampak delo, ki se loteva večnih problemov in konfliktov.Nemški in avstrijski mediji so se razpisali o drami, ki bi morala kot gostujoča predstava priti na deske dunajskega Burgtheatra predvidoma februarja leta 2011. Režijo »partizanskega komada«, so pisali, naj bi podpisal dolgoletni Handkejev prijatelj, »papež« nemških gledališč, ki ga je Handke pred leti povabil tudi na potovanje po Kosovu, sicer pa je uprizoril deset premier Handkejevih del od Zmerjanja občinstva leta 1966 v Frankfurtu naprej, a sta umetnika med pripravami na krstno izvedbo sodelovanje prekinila, uprizoritev pa je bila prestavljena na jesen istega leta in naj bi bila vrhunec Salzburškega poletnega festivala, režijo koprodukcije s hamburškim gledališčem Thalia je prevzel bolgarski režiserNa slovenske odre je delo prišlo kot koprodukcija tržaškega Slovenskega stalnega gledališča in SNG Drama Ljubljana v režiji. Pretresljivo družinsko tragedijo in zgodovinsko dramo je v knjigi izdala berlinska založba Suhrkamp, v slovenščini založba Wieser; eden od ocenjevalcev si je privoščil oznako Handkejev opus magnum in pripomnil, da je s tem delom priskrbel bralcem ključno knjigo, tako rekoč Handkeja v eni knjigi, drugi so govorili o avtorjevi pozni mojstrovini, spet drugi o tem, da je Immer noch Sturm velik homerski ep, a posebne vrste: Homer živi v svetu, ki ga je sam ustvaril!Je, kar je, bi se lahko reklo ob nekaterih Handkejevih stališčih in izzvalnih obratih, a večno ujčkanje zamere nad le delom njegove publicistike najbrž ne bi bilo smiselno, morda je bolje poskušati vse skupaj razumeti še drugače in Lojze Wieser je zagotovo eden od najbolj poklicanih od vseh vpletenih, da nam to pove:»Za literarni svet in za leposlovje na Koroškem je ta Nobelova nagrada velika sreča in velika čast, ki se je zgodila, saj na do sedaj nepoznani način osvetljuje literarno dogajanje v naših krajih in v naši bližnji okolici. Peter Handke je bil med prvimi, ki je spoznal, da je vrednota slovenske literature na Koroškem veliko več kot samo regionalna. V vseh njegovih delih, od Die Hornissen (Sršeni), prek Wunschloses Unglück (Žalost onkraj sanj) in Die Wiederholung (Ponovitev), tja do Immer noch Sturm (Še vedno vihar) sledimo jezikovni kontinuiteti pogleda na raznolikost jezikovnega ustvarjanja trpinčenega naroda, ki živi tukaj pod Karavankami. In s tole nagrado, mislim, je dobil celotni literarni pogled, kot ga je Peter Handke znal s svojim svinčnikom zapisati, posebno, očarljivo noto.«Ob ponovnem soočenju z dokaj kratkim besedilom Žalost onkraj sanj, ki ga je pisatelj napisal med januarjem in februarjem 1972, po tistem, ko se je za samovzetje odločila njegova mama, je mogoče le strmeti nad avtorjevo slogovno intoniranostjo, prevajalka Amalija Maček (najprej je delo prevedla) v spremnem besedilu ne brez razloga navaja besede znanega kritika Ulricha Greinerja, »ki je leta 2012 zapisal, da se Peter Handke uvršča med najboljše pisce že zgolj zato, ker je napisal delo Žalost onkraj sanj«.Na uvodnih straneh Handke zapiše: »Ko pišem, vedno pišem o minulih, prestanih časih, vsaj z vidika trenutka, v katerem pišem. Literarno, kako pa sicer, se preobražam v brezoseben stroj za spominjanje in formuliranje. Zgodbo svoje matere zapisujem, ker, prvič, menim, da o njej in povodih za njeno smrt vem več kot katerikoli tuj poročevalec, ki bi ta zanimivi primer samomora verjetno zlahka razrešil s pomočjo verske, individualno-psihološke ali sociološke metode za razlago sanj. Poleg tega pišem za svoje dobro, ker ob delu dobesedno oživim, pišem pa ne nazadnje tudi zato, ker bi še sam rad to PROSTOVOLJNO SMRT spremenil v nekakšen generični primer, kakor bi to storil nevpleteni poročevalec, pa čeprav na drugačen način.«Z zgodbo svoje matere Handke presunljivo minimalistično izriše tako njen čas kot njeno življenjsko pot in ob branju se bralcu utegne vedno bolj ostriti pomisel, ki jo je prevajalka ponudila v spremni besedi, namreč da marsičesa o jugoslovanski vojni in še posebej o Handkeju sploh še ne vemo.Pravzaprav bi bilo še bolje reči, da je ob branju treba nujno pozabiti na Handkeja v javnosti in imeti pred očmi le pisatelja, ki se zaganja v najrazličnejša protislovja in skrajno neprizanesljiv do sebe razkriva vse svoje strahove in obup. Šele potem je mogoče razumeti take odlomke: »Splošno zbirko formul za pisanje ženske biografije torej stavek za stavkom primerjam s posebnim življenjem svoje matere; iz ujemanj in protislovij se nato poraja samo pisanje. Pomembno je le, da ne zapisujem golih citatov; stavki, pa čeprav delujejo kot citati, v nobenem trenutku ne smejo zavesti bralca, da bi pozabil, da govorijo o nekom, ki je, vsaj zame, izjemen. (...) Nekaj neizrekljivega, pogosto piše v zgodbah ali: Nekaj neopisljivega, jaz pa menim, da gre za lenobne izgovore; pa vendar ima ta zgodba dejansko opraviti z brezimnim, s sekundami jezikovne groze. Govori o trenutkih, ko zavest trzne od srha; o stanjih groze, tako hipnih, da je jezik vselej prepozen, da bi jih ujel; o sanjah, tako morečih, da jih telesno doživljaš kot črve v zavesti.«Peter Handke zna s čustvi in bolečino, ta žalostna knjiga to njegovo bravuroznost dokazuje na najboljši način.