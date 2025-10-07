Prevare, intrige, kriminal – odsev podobe aktualne družbe

V nadaljevanju preberite:

Minuli teden je založba Pivec predstavila aktualni knjižni progam ter hkrati napovedala prihajajoče izdaje. »Pred izidom so zgodovinski roman Dragana Potočnika Morporuk, ki prinaša zgodbo o turškem obleganju Maribora pod vodstvom Sulejmana leta 1532, spomini dolgoletnega urednika Večera in diplomata Milana Predana Kaj pa ti tu delaš, Zadnje skrivnosti Leona Štuklja izpod peresa Frančka Jauka in seveda še nekaj naslovov, « je povedala glavna urednica ­Milena Pivec.