Predsednica Mednarodnega združenja založnikov: Ni kulture brez politike

»Žal je demokracija v mnogih delih sveta ogrožena. Pisci in založniki se ne počutijo varne,« opozarja gruzijska založnica in prevajalka Gvanca Jobava.

Mednarodno združenje založnikov (IPA) s sedežem v Ženevi sestavlja 85 držav članic in 107 organizacij. Letos praznuje 130 let, lani pa je njegovo vodenje prevzela gruzijska založnica in prevajalka Gvanca Jobava. Na poti iz Tbilisija na londonski knjižni sejem je med postankom v Ljubljani podelila lucidne razmisleke o stanju sveta ter vlogi pisateljev, založnikov in znanja v takšnem svetu. Lahko za začetek povzamete namen svojega obiska v Ljubljani in srečanja, ki ste ga pravkar imeli? Danes smo na GZS govorili o trendih v izobraževalnem založništvu. Najpomembnejši pri tem so izbira, lokalne rešitve in sodelovanje. Med državo, založniki in učitelji mora biti to zdravo, žal pa se zadnje leto spreminja, kar ne skrbi le tukajšnjih založnikov, temveč tudi nas. Le učitelji najbolje vedo, kaj je ...