Zamida: Predlog razrešitve je neupravičen

Direktorica Javne agencije za knjigo RS (Jak) se je za medije odzvala na predlog njene razrešitve , ki ga je na torkovi seji sprejel svet agencije.se zdi predlog sveta, s katerim sicer še ni formalno seznanjena, popolnoma neupravičen. Očitajo ji »nekatere nepravilnosti pri delu«, ona trdi, da jih je že večkrat zavrnila.»Iste očitke sem utemeljeno zavrnila že večkrat, nepravilnosti na področjih, zaradi katerih je bil podan predlog razrešitve, ni ugotovil niti pristojni inšpektorat,« je zapisala, in dodala: »Nezakoniti razlogi morebitne razrešitve pa so tudi podlaga za pravno varstvo.«Nekatere od očitanih ji nepravilnosti segajo v čas ministrovanja prejšnjega ministra za kulturo. Podpredsednica sveta agencijeje letos januarja namreč tedanjemu ministru za kulturo poslala pismo, v katerem je opozorila na »nekatere dileme, ki zadevajo delovanje Jaka«.Glavna je bila, da Jak še januarja ni imel veljavne dolgoročne strategije razvoja, svetnica pa je opozorila še na po njenih besedah samovoljo Jaka v zvezi z izplačevanjem delovnih štipendij ustvarjalcem in na predvideno oddajanje dela stavbe Jaka v najem.Kot problematično je izpostavila tudi črpanje kohezijskih sredstev in pripravo na gostovanje Slovenije kot častne gostje na frankfurtskem knjižnem sejmu. Ministrstvo ji je v odgovoru potrdilo domneve o nezakonitosti.Kot smo poročali včeraj, odločitev sveta Jak še ni dokončna, saj lahko svet njeno razrešitev zgolj predlaga vladi. Predsednik sveta Jak bo tako s svojo odločitvijo seznanil ustanovitelja (vlado), ki bo v zvezi s tem sprožil ustrezne postopke.