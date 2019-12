FOTO:Zapisi tragičnih zgodb kot opomin

V morju zrnce soli

V morju zrnce soliprevod Ana UgrinovićMladinska knjigaAmeriška pisateljica litovskih korenin Ruta Sepetys je zelo natančno raziskala in zapisala zgodbo o potopu nemške vojaške transportne ladje Wilhelm Gustloff, s katero so hoteli ob koncu druge svetovne vojne pobegniti nemški nacisti z družinami, skupaj s hrvaškimi ustaši in drugimi nacističnimi sodelavci. Potopila jo je sovjetska podmornica v Baltskem morju. Pisateljica popisuje zgodbo o tem, kako je ob porazu nacistične Nemčije stotisoče beguncev iz vzhodne Prusije bežalo pred Sovjeti v strahu pred maščevanjem. Med njimi je tudi skupina mladih, ki se jim na begu prekrižajo poti. Vsak ima svojo skrivnost, a vsi so ujeti med nacisti na eni in Sovjeti na drugi strani. Želijo se vkrcati na ladjo, ki naj bi jih odpeljala na varno. Nekatere zgodbe posameznikov ter končno tragedijo je Sepetysova subtilno popisala na temelju zgodovinskih dejstev, ki jih je pomešala s svojo literarno domišljijo.Prvi geto ali primer Benetkprevod Nataša VarušakZrakogledBeseda geto je svetovno znana, nekoliko manj pa je jasna njena definicija, še manj nastanek. Po zgodovinskem pričevanju izvira iz Benetk, kjer so leta 1516 dodelili Judom pravico so bivanja v okolišu, imenovanem Cannaregio, tam jim je bilo dovoljeno, da so oblikovali posojilni sistem. To četrt so poimenovali Ghetto in tako ime nosi še danes. V Šanghaju leta 1941 rojena francoska lingvistika, pesnica, prevajalka in urednica Alice Becker-Ho se v knjigi loteva razlage nastanka besede geto. Kot je zapisala v predgovoru, sta izvor in pomen te besede v očeh zgodovinarjev ostala zabrisana. »Postopoma je vzniknila cela vrsta hipotez, ki pa niso ponujale ključa za razjasnitev tistega, kar je, kot se zdi, ostajalo v domeni skrivnosti.« Andrej Pavlišič je v spremni besedi zapisal, da »zgodovina vzpostavitve beneškega geta ne pušča nobenega dvoma. V njej ni prostora za projiciranje vsega, kar so se različni režimi v 20. stoletju, med njimi najbolj tisti v nacistični Nemčiji v času tretjega rajha, odločili označevati z isto besedo.«Zakopane lažiprevod Petra PiberMladinska knjigaŠvedska avtorica kriminalk in otroških knjig Kristina Ohlsson niza uspehe. Preden se je odločila, da bo pisateljica, je ta politologinja delala pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), v švedski obveščevalni službi ter na švedskem ministrstvu za zunanje zadeve in stockholmski visoki šoli za obrambo. Že s prvencem Nezaželeni je leta 2009 pritegnila pozornost javnosti in od takrat nadaljuje s pisanjem uspešnih romanov. Kriminalka Zakopane laži je prva iz odmevne serije o uspešnem odvetniku Martinu Bennerju, ki je napol Američan, napol Šved. Ko se nekoč v njegovi pisarni pojavi Bobby T. in ga prosi, naj razvozla usodo njegove sestre, ki je morilka, se mu življenje začne zapletati. Raziskovanje ga vodi od stockholmskih ulic vse do njenega prvega umora v Teksasu.