Največ knjig prepovedanih v Teksasu in na Floridi

V ZDA že od leta 1982 zaznamujejo teden prepovedanih knjig, pobudo, ki jo je zagnalo združenje ameriških knjižnic. »Dežela svobodnih in dom pogumnih« se pri tem kaže kot oksimoron; svoboda izražanja je, kot poudarjajo pri Amnesty International, vendarle temelj drugih človekovih pravic. Ampak tako pogum kot svoboda sta lahko kaznovana. Med 4. in 10. oktobrom so na to s celo vrsto aktivnosti znova opozorile številne organizacije, ameriški Pen pa je objavil indeks prepovedanih knjig v šolskih knjižnicah za šolsko leto 2025/2026. Pobudi se vsako leto pridružijo različne ustanove, ki si prizadevajo za pravico do branja: knjižnice, knjigarne, literarna združenja. K njim sodi tudi Koalicija tedna prepovedanih knjig (Banned Books Week Coalition), ki združuje okrog dvajset organizacij. Med ...