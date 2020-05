FOTO:Zdaj, ko smo prebrali vse stare knjige ...

Izar Lunaček je eno od pravil, ki bodo razobešena ob vhodih v knjigarne – Po nakupu knjigo obrišite z razkužilom in počakajte z branjem 24 ur –, komentiral z zgornjo ilustracijo. Foto Izar Lunaček

Žeja po novih knjigah

Dušan Šarotar, Vlado Kreslin in Zdravko Duša na snemanju kampanje Vrnitev napisanih v knjigarni Konzorcij. Foto Blaž Samec

Prebroditi samoto

Za knjižno panogo in skupaj z njo

Vlado Kreslin in Dušan Šarotar na snemanju kampanje Vrnitev napisanih v knjigarni Konzorcij. Foto Blaž Samec

V času, ko smo imeli toliko časa

Morda se bo svet založništva za vedno spremenil, a občutek, ko se odpraviš po novo knjigo v knjigarno in jo odneseš domov, je težko s čim nadomestiti. Da ga ne bi pozabili, bo s kampanjo Vrnitev napisanih, ki se bo začela prihodnji teden in potekala do 1. junija, poskrbela Javna agencija za knjigo.­ Včeraj so vizualni del projekta snemali v zdaj še zaprti knjigarni Konzorcij.Nekateri so v času krize zaradi novega koronavirusa, ki je povsod po svetu zaprla vrata knjigarn in knjižnic, videli veliko založniško priložnost. Izbruhu zanimanja za branje so založniki in knjigotržci vsaj delno odpomogli z večjim repertoarjem e-knjig in zvočnih knjig, a brez tiskanih vseeno ne gre. Če gre bralec lahko ponje in v knjigarni naleti na knjigoljubno družbo, je seveda toliko lepše.Ker so ob rahljanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem koronavirusne bolezni, ta teden ponovno odprle vrata tudi knjigarne, so na Javni agenciji za knjigo (JAK) pripravili nacionalno kampanjo Vrnitev napisanih, ki pozdravlja in podpira ponovno odprtje slovenskih knjigarn.Poziv k obisku knjigarn in nakupu knjig v deželi, v kateri bralci skoraj raje zavijejo v knjižnico, ne more škoditi, lahko pa koristi obiskovalcem, obiskanim in knjigodajalcem, založnikom, poleg tega – so opozorili na JAK – so knjigarne, v katerih po zadnji raziskavi Knjiga in bralci pri nas bralci še vedno najpogosteje kupujejo knjige, kraj srečevanj in dialoga pa tudi nosilke znanja, vrednot in kritične misli – in kot take ključne in nenadomestljive. V kampanji sodeluje okrog osemdeset knjigarn po državi.Kampanja Vrnitev napisanih bo v obliki spletnih vsebin in televizijskih oglasov, v katerih bodo ob knjigarjih nastopiliin, pozvala k obisku zdaj odprtih knjigarn in vabila bralce k nakupu knjig, hkrati pa opozarjala na pomen knjigarn v družbi.Potekala bo med 10. majem in 1. junijem – režijo vizualnega dela projekta je podpisal Jure Dostal, produkcijska hiša Fixmedia –, priključili ji bodo ilustrirane plakate z navodili ob obisku knjigarn ter zahvalne kazalke za zveste in nove obiskovalce, oblikoval jih je Izar Lunaček. Trinajstega junija se bo Vrnitvi napisanih pridružila tematska številka revije Bukla, ki bo priložena časopisom Delo, Primorske novice in Večer., vodja knjigarne in papirnice Konzorcij: »Razmišljali smo, da bi zmanjšali kvadraturo knjigarne Konzorcij, a se je vodstvo na koncu odločilo, da bo odprta le papirnica v pritličju, iz knjigarne bomo strankam, ki bodo prišle po točno določen naslov, knjigo prinesli. Svet po odprtju knjigarn bo ali ne bo drugačen, upam, da so ljudje doslej prebrali vse knjige, ki so jih imeli doma in so čakale, da jih preberejo. Zdaj potrebujejo nove. V zadnjem času je izšlo nekaj odličnih knjig, po mojem bodo bralci prišli tudi po romane nominirancev za nagrado kresnik ... Tisti, ki radi berejo, bodo knjige še naprej kupovali.«Igralecje včeraj povedal: »Ni človeka, ki bi me prepričal, naj obiščem knjigarno, to vedno znova uspe knjigam. Ker cenim knjižno kulturo in vem, da z obiskom knjigarn podpiram tudi to, sem vesel, da lahko spet brskam po knjižnih policah.«: »V knjigarno bo spet dobro iti, ker zmeraj prinaša obete, obete vsega, kar še bomo doživeli. V knjigarne je treba hoditi tudi zato, da podpiramo jezik, pisano besedo, ne nazad­nje je Slovence v ključnih trenutkih obdržala in oblikovala pisana beseda, knjiga, z njo smo prepoznavali svojo nacionalnost.«Pisatelj: »Mislim, da se je tokrat prvič po dolgem času, najbrž prvič po drugi svetovni vojni, zgodil šok in so ključne kulturne institucije, med njimi knjigarne in knjižnice, zaprte, dostop do knjig pa tako rekoč onemogočen. Tisti, ki smo se lahko zaprli v karanteno s spodobno domačo knjižnico, smo se nekaj dni še reševali. Problem nastane, ko knjige uporabljaš ne le za branje za užitek, ampak tudi za delo, ustvarjalnost, za študij. Pri meni doma smo zadeve rešili tako, da smo si knjige izposojali iz sobe v sobo in tako poskusili prebroditi samoto. Verjetno bo problem še večji za tiste, ki ne hodijo v knjigarne, in tega, da so se spet odprle, ne bodo pogrešali.«, direktorica Javne agencije za knjigo: »V času karantene sem si precej knjig naročila po spletu, a nič se ne more primerjati s tem, da vstopiš v knjigarno in zavohaš vonj papirja, svežih platnic. Neprijetno pri tem je navodilo, da se knjig po tistem, ko jih prineseš domov, vsaj štiriindvajset ur ne bi smel dotakniti.«O kampanji je Zamida dodala, da so jo zasnovali ne le za knjižno panogo, temveč skupaj z njo, JAK jo je naročila in jo bo izvedla, v delovno skupino so povabili še Ingrid Celestina, predsednico združenja knjigotržcev, ki je prav tako v tesnem stiku s knjigarnarji, Sama Ruglja kot predstavnika založnikov ter Zdravka Dušo, dolgoletnega urednika in tekstopisca kot enega izmed glavnih avtorjev sporočil kampanje.Novinarska kolegica in pisateljicaje o svojem odnosu do knjigarn konec lanskega leta, ko je portretirala pariško Shakespeare and Company, zapisala: »Kadar grem v Pariz, vsakič prečkam Seno in vstopim v zeleno pobarvano knjigarno z obledelo rumenkasto tablo z napisom Shakespeare and Company … Knjigarna se je rodila na križišču ljubezni do knjig, na ­križišču francoske in angleške literature, na križišču ljubezni dveh žensk.«Glasbenik in kantavtorje med včerajšnjim snemanjem v Konzorciju povedal: »V času karantene sem nekajkrat pomislil, kako smo bili v času, ko smo imeli toliko časa, praznega časa, ki ga je bilo treba zapolniti. In vsi vemo, da je branje knjige idealen način za plemenitenje časa, če lahko tako rečem, tudi zato, ker v predkoronskem času nismo imeli toliko časa. Po dveh, treh tednih mi je večkrat padlo na misel, da so ljudje morda že vse knjige prebrali in so v stiski, ker ne morejo v knjigarne in knjiž­nice. Ponovnega odprtja sem zato res vesel, zdaj, ko smo vse stare knjige prebrali, si bomo lahko ­nabavili nove.«, nekdanji urednik Cankarjeve založbe: »V zadnjih dveh mesecih je izšlo res veliko več kot odličnih knjig, že zaradi tega bi morali vsi v knjigarne. Tisti, ki hodimo v knjigarne, tam ne najdemo le knjig, tam so še ljudje, s katerimi je mogoče poklepetati, kaj je novega izšlo, kaj se splača prelistati. Nakup knjige ni isto kot običajen nakup česarkoli, vsaj zame ne.«