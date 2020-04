Zelena luč za vročitev odločb za knjižnično nadomestilo

Preberite še

Vladno zadrževanje sredstev povečuje stisko

V zadnjih dnevih je veliko prahu dvignila negotovost, kdaj bodo upravičenci do knjižničnega nadomestila za leto 2019 prejeli odločbe. Gre za nadomestilo, do katerega so upravičeni ustvarjalci, katerih dela si je mogoče izposoditi v splošnih knjižnicah. Letos ga pričakuje nekaj več kot 700 avtorjev.Pred nekaj urami je zaokrožila novica, da je Ministrstvo za javno upravo (MJU) odgovorilo na vprašanje Javne agencije za knjigo, ali lahko ne glede na veljavni Zakon o začasnih ukrepih (ZZUSUDJZ) izdajajo odločbe za neposredna izplačila knjižničnega nadomestila. V odgovor so na MJU zapisali: 'Ker navajate, da knjižnično nadomestilo za večino avtorjev predstavlja osnovna sredstva za preživljanje, menimo, da je dopusten in zakonit sklep, da se te zadeve štejejo kot nujne v smislu interventnega zakona, in da se posledično lahko nemudoma opravi vročitev odločb.'"Upravičenci do neposrednih izplačil iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2019 se na nas obračajo dnevno, tako da smo tega pozitivnega razpleta seveda veseli, verjamem, da so enakega mnenja tudi na Ministrstvu za kulturo," nam je povedala direktorica Javne agencije za knjigo Renata Zamida. "Vseh 712 upravičencev bo ustrezne odločbe prejelo do konca meseca aprila, na podlagi odločb pa nam lahko nemudoma pričnejo izstavljati račune, ki bodo plačani v zakonsko določenem roku."Prav tako bodo v najkrajšem možnem času objavili Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost 2020.