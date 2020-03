Zemljevid rahločutnega srca

V prvem stavku vsake od sedemdesetih zgodb, zbranih v knjigi s poetičnim naslovom Atlas rahločutnega moškega (Beletrina, prevod Štefan Vevar) avstrijskega pisatelja Christopha Ransmayrja, je besedna zveza videl sem.In res je videl različne stvari in bitja. Na različnih koncih sveta. Od Maroka do Mehike, od Čila do Laosa. Kraljevega albatrosa, na balin postriženega starca, spečega moškega, ostanek zidu, nebesni svod, prazno klop, jato srebrnih lososov, prodajalca srečk, dva psička, triprstega lenivca, škržate, menihe … Ko je plaval v Karibih, je nedaleč stran videl samico kita, ki je kakih trideset metrov pod morsko gladino ...