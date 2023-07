V nadaljevanju preberite:

Letošnji gimnazijci so pisali maturitetni esej na temo Ženska na odru sveta; a ta se je maturantom izognila – brali so namreč dramska besedila štirih moških avtorjev. Prezrtost ženskih avtoric na maturi in v učnem gradivu ni nikakršna noviteta. Te namreč od samih začetkov do danes ostajajo v izraziti manjšini.

Maturitetni esej Ženska na odru sveta je obravnaval vsem znane ženske like slovenske in svetovne dramatike: Sofoklejevo in Smoletovo Antigono (Antigona), Ibsenovo Noro (Hiša lutk) in Grumovo Hano (Dogodek v mestu Gogi). Dijaki po vsej Sloveniji so se tako pogovarjali o ženskah v literaturi in družbi ter podrobno obravnavali protagonistke in preostale ženske v izbranih dramah.