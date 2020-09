Zgodba o Shakespearovem edincu: umrl je pri enajstih letih

V ZDA je delo Maggie O'Farrell konec julija izdala založba Knopf.

Žirijo, ki ji je predsedovala, v njej pa je brala tudi pisateljica, avtorica uspešnic Dekle na vlaku in Pod gladino, je prepričal roman Hamnetdelo, v katerem pisateljica razkriva fiktiven vpogled v življenje Shakespearovega edinca Hamneta, ki je umrl leta 1596 pri enajstih letih.Hamnet je roman o žalovanju, ljubezni, materinstvu in izgubi ter hkrati bogato orisan portret življenja v Angliji v 16. stoletju, še posebej v ruralnem Warwickshiru. Pisateljica Hamnetovega očeta Shakespeara v svojem osmem romanu nikoli ne poimenuje; delo predstavi življenje matere Agnes in njenih treh otrok Susanne, Judith in Hamneta.Roman prav tako sovpada z današnjim časom in trenutno pandemijo, saj je Hamnet podlegel kugi, za širitev katere so bila kriva trgovanje in potovanja. Predsednica žirije Martha Lane Fox je pohvalila roman, ki »kljub temu, da je postavljen daleč v preteklost, tako kot vsi res veliki romani izraža nekaj globokega o človeški izkušnji, nekaj trajnega, kar se zdi hkrati nenavadno sodobno«, je poročal BBC.Maggie O'Farrell se je rodila na Severnem Irskem, odraščala je v Walesu in na Škotskem, zdaj živi v Londonu. Delala je kot natakarica, sobarica, učiteljica, kurirka na kolesu in novinarka v Hongkongu in Londonu, bila je tudi namestnica literarnega urednika časnika Independent on Sunday.Za roman Razdalja med nami je prejela nagrado Somerseta Maughama, za roman Navodila za vročinski val pa nagrado costa. Med finalistkami za 30.000 britanskih funtov vredno nagrado, namenjeno izključno delom pisateljic, ki pišejo v angleščini, so bile tudiinLetošnja žirija je bila naklonjena zgodovinskim delom, med finalistkami je bila knjiga Zrcalo in luč dvakratne dobitnice nagrade booker, njen tretji roman v trilogiji o Thomasu Cromwellu Wolf Hall, knjigaTisoč ladij ponuja pogled z ženske perspektive na trojansko vojno, tudi delo britansko-nigerijske avtoriceDekle, ženska, druga, s katerim je skupaj zprejela prvič v zgodovini na dvoje razdeljeno nagrado booker, izrisuje čas celega stoletja.Nagrada (women's prize for fiction) je bila prej znana kot nagrada orange, pozneje kot orange broadband prize for fiction in nagrada baileys. Med dosedanjimi dobitnicami nagrade soin druge pisateljice, lani jo je prejelaza roman Ameriška poroka.Letošnjo nagrajenko bi sicer morali razglasiti 3. junija, a so najavo zaradi razmaha novega koronavirusa prestavili na 9. september, ko sta potekali virtualna razglasitev nagrade v Londonu in podelitev nagrade, ki so jo pisateljici predali v njenem rojstnem kraju, Edinburghu, je poročal BBC.Londonska založniška revija Bookseller je objavila, da so od junija, ko servis Nielsen BookScan spet beleži prodajo knjig na Otoku, prodali skoraj petnajst tisoč izvodov zdaj nagrajenega romana, za britanski trg so se v založbi odločili za dotis 25 tisoč izvodov trdo vezane izdaje, onkraj Atlantika pa jo je konec julija izdala založba Knopf.