Zgodba o skrivnosti hitrega odžejanja

Avtorica vijugavo zgodbo o možganih začne zelo, zelo na začetku, v uvodni polovički spoznanja zapiše: »O možganih kot organu imamo običajno nadvse visoko mnenje, vendar so pred davnimi časi svetu kraljevala bitja brez možganov. To je povsem biološko dejstvo.« Zgodba profesorice psihologije, ki je prehodila pot od klinične psihologije do kognitivne nevroznanosti, se nadaljuje v različne zanimive smeri.

Spoznanje, da možgani nenehno tvorijo naše doživljanje, jo vodi k eni od temeljnih ugotovitev: vse tisto, kar vidimo, slišimo, skratka občutimo, je kombinacija tistega, kar je zunaj v svetu, in tistega, kar oblikujejo možgani, »ne čutimo s čutili, čutimo z možgani«!