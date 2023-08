Zgodba o zaljubljenih vojakih

V nadaljevanju preberite:

»Fotografija, na kateri sem videti zbrana. Fotografija, na kateri še ne dojemam, kaj se mi je zgodilo. Fotografija v reviji Bookseller. Govor, v katerem sem namočila brata, da knjige še ni prebral, in se je moral zaradi tega ves večer braniti. Uresničene sanje: stran na wikipediji, ki sicer ne omenja mojega irskega rodu, pa vendar.«

To se je na instagramu predvčerajšnjim zapisalo pisateljici Alice Winn po tistem, ko so ji podelili v knjigarni na Piccadillyju nagrado za najboljši prozni prvenec verige otoških knjigarn Waterstones. Roman In memoriam je opis ljubezenske zgodbe dveh angleških mladeničev v vrtincu prve svetovne vojne.