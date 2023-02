Zgodbe in pogled v zakulisje iz Bele hiše

V nadaljevanju preberite:

Leta 2018 sta najbogatejši in najplodovitejši pisatelj na svetu James Patterson in nekdanji predsednik Združenih držav Amerike Bill Clinton združila moči v mednarodni uspešnici Kje je predsednik?. Bilo je le vprašanje časa, kdaj bosta sodelovanje obnovila, in tako je predlani izšel nov politični triler Predsednikova hči. Tobogansko napeto branje smo nedavno dobili tudi v slovenskem prevodu Maje Lihtenvalner (Mladinska knjiga).