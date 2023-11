Zgodbe iz predora

Anna Woltz

Predor

Prevod Katjuša Ručigaj, Miš, 2023

Priljubljena in nagrajevana nizozemska pisateljica Anna Woltz popelje bralca v rove londonske podzemne železnice med drugo svetovno vojno, ko nad mestom grmijo nemške bombe in je želja po svobodi in neodvisnosti močnejša od preteče nevarnosti zunanjega sveta. Quinn je zbežala od doma s torbico, polno nakita, in rada bi spremenila svet. Jay je izgubil vse, tako da se požvižga na pravila. Sebastian je Quinnin starejši brat, vendar za svojo družino ne obstaja več. Zgodbo pa pripoveduje Ella, ki je bila eno leto bolna. To je topel zgodovinski roman o prijateljstvu, ljubezni in pogumu mladih, ki se spoznajo pod zemljo. Anna Woltz je študirala zgodovino, zdaj pa se preživlja zgolj s pisanjem. Napisala je 26 knjig. V slovenščino so prevedene Mavec, Aljaska, Dekle z Marsa in Zobje morskega psa. Po knjigi Nenavaden teden s Tesso pa so posneli film.

Octave Mirbeau

Dnevnik sobarice

Prevod Jaroslav Skrušný, Cankarjeva založba, 2023

Dnevnik sobarice francoskega pisatelja Octava Mirbeauja je leta 1900 takoj po izidu povzročil nemalo vznemirjenja, pohujšanja in zgražanja v »boljši družbi«. Tedanji gospodi in njeni dvolični morali je namreč nastavil neusmiljeno kritično ogledalo ter s tem podrl marsikateri moralni in družbeni tabu, še posebej glede drznega opisovanja erotike in seksualnosti. Zgodbo pripoveduje služkinja Célestina, ki bralcu omogočil uvid v moralno sprijenost vladajočih razredov, ki jo razgalja v svojih dnevniških zapiskih. Njena zgodba je bridka analiza, pravcata vivisekcija tedanje visoke francoske družbe in njenega notranjega pekla, v katerem vlada zakon močnejšega, neponarejena slika sodobne oblike suženjstva, kot jo vidi in občuti »služinčad«. Delo je po več kot sto letih še vedno srhljivo aktualno.

Neil deGrasse Tyson

Zvezdni glasnik

Prevod Urška Pajer, Učila, 2023

Ameriški astrofizik in popularizator znanosti Neil deGrasse Tyson je direktor planetarija Hayden v Ameriškem prirodoslovnem muzeju v New Yorku. V novi knjigi Zvezdni glasnik s svojo kozmično perspektivo, s katero osvetljuje zemeljsko civilizacijo in ključne prelomnice našega časa – vojno, politiko, vero, resnico, lepoto, spol in raso, vzbuja vse globlji občutek povezanosti. V času, ko se naša politična in kulturna stališča zdijo bolj polarizirana kot kadarkoli v zgodovini, ponuja prepotreben protistrup za vse, kar nas razdvaja, obenem pa vneto zagovarja dvozvezdje razsvetljenstva – kozmično perspektivo in racionalnost znanosti. S svojo jasno prozo razkriva vrsto sijajnih in lepih resnic – od zamisli za reševanje globalnih konfliktov do opomnikov, da je življenje dragoceno, ki so nastali na podlagi poznavanja našega mesta v vesolju in ki veljajo za vse nas.

Catherine Cooper

Dvorec

Lynx, 2023

Britanska novinarka in pisateljica Catherine Cooper je navdušena smučarka in strastna bralka kriminalk, še posebej Agathe Christie, z družino pa živi na jugu Francije. Ljubezen do naštetega rada preplete v svojih romanih. Tako je to naredila v odmevnem prvencu Koča in nekaj podobnega tudi v aktualnem Dvorcu. Aura in Nick se o tistem, kar se je zgodilo v Angliji, ne pogovarjata, in odločita se za nov začetek. Njuni otroci ju potrebujejo, da ostaneta skupaj, ne glede na to, koliko jih bo stalo. Londonsko hišo prodata in kupita dvorec v Franciji. Tamkajšnja skupnost ju sprejme z odprtimi rokami in že mislita, da jima je uspelo, potem pa se razkošna zabava tragično konča z umorom soseda. Na vse pade senca dvoma, zaupati ni mogoče nikomur več, le ena oseba pa ve, kaj se je v resnici zgodilo in kaj se še bo. Ve tudi, zakaj sta zares prišla v dvorec, in jima bo dal, kar si zaslužita.