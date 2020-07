FOTO:Zgodbe o ljubezni in sovraštvu

Izrečene lažiprevod Petra PiberMladinska knjigaRoman Izrečene laži je nadaljevanje romana Zakopane laži. Kriminalka Zakopane laži je prva iz odmevne serije o uspeš­nem odvetniku Martinu Bennerju, napol Američanu, napol Švedu. Ko se nekoč v njegovi pisarni pojavi Bobby T. in ga prosi, da razvozla usodo njegove sestre, ki je morilka, se mu življenje zaplete. V Izrečenih lažeh se zgodba nadaljuje po tem, ko je Benner razvozlal nedoumljivo smrt Sare Teksas. Vendar se postavlja vprašanje, kje je Mio, njen štiriletni sin, ki je izginil brez sledu. Če hoče Benner sebi in svojim najbližjim rešiti glavo, mora najti fantka, saj mu nekdo poskuša podtakniti umore. Ljudje, s katerimi se pogovarja, po vrsti umirajo, preganja ga policija in obseda preganjavica, ne ve več, komu lahko zaupa. Švedska avtorica kriminalk in otroških knjig Kristina Ohlsson je pred pisateljsko kariero delala kot politologinja pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, v švedski obveščevalni službi ter na tamkajšnjem ministrstvu za zunanje zadeve in stockholmski visoki šoli za obrambo. Nase je opozorila že s prvencem Nezaželeni leta 2009.Šiviljino dariloprevod Neža RopretUčilaBritanska pisateljica Fiona Valpy je zaslovela s serijo romanov, ki se dogajajo v Franciji. V svojih delih rada prepleta sodobnost in preteklost pa tudi francoskost in britanskost. Šiviljino darilo je zgodba o ljubezni, vojni in junaških dejanjih na ozadju zgodovinskih dogodkov druge svetovne vojne. Začne se v okupiranem Parizu leta 1940. Med nacistično okupacijo mesta se tri mlade šivilje trudijo živeti kar se da normalno. A vse tri prikrivajo skrivnosti. Mireille sodeluje v odporniškem gibanju, Claire je zapeljal nemški častnik, Vivienne pa svoje vpletenosti ne more razkriti nobeni. Sledi preskok v sedanjost, ko dve generaciji pozneje iz Anglije v Pariz prispe Clairina vnukinja. Zbegana išče povezavo s preteklostjo, saj v Parizu živi in dela v zgradbi na Rue Cardinale, kjer je živela in delala tudi njena babica. Počasi, košček za koščkom, odkriva resnico o njej. Odkrije družinsko zgodovino, ki je temnejša in bolj boleča, kot si je lahko predstavljala. Tri šivilje so se med okupacijo znašle pred težkimi odločitvami. Povezala jih je lojalnost, ogrožalo izdajstvo. Fiona Valpy je sedem let živela v Franciji, kjer je začela pisati, potem se je vrnila na Škotsko.Osvobojenaprevod Danica KrižmanMladinska knjigaAvtobiografija Osvobojena, v izvirniku – Educated, torej – Izo­bražena, je posebna knjiga spominov, ki osupne. Američanka Tara Westover je kot 30-letna doktorica zgodovine s Cambridgea­ napisala spomine na odraščanje v tesno zaprti mormonski skupnosti. Odraščala je v mormonski družini v Idahu z avtoritarnim očetom in pohlevno materjo kot najmlajša od sedmih otrok. Versko blazen oče je družino neprestano svaril pred koncem sveta, otroci so se rojevali doma, niso hodili v šolo ne k zdravniku in dolgo niso imeli niti rojstnih listov. Delali so na očetovem odpadu, prepuščeni njegovi svojeglavosti in nezaupanju v družbo. Tara je ves čas slutila, da obstaja tudi drugačen svet, v katerem se ljudje niso pripravljali na konec sveta, ampak so se družili, hodili v knjižnico, gledališče in šolo. Ko vendarle naredi sprejemni izpit na univerzi, spozna, zakaj lahko enačimo izobrazbo s svobodo. Ko je leta 2009 diplomirala na univerzi Cambridge, je povedala staršem, da jo je od 15. leta fizično in psihično zlorabljal starejši brat. Starši tega niso sprejeli in dejali, da je pod vplivom Satana. Starši so prek odvetnika zanikali kar nekaj podrobnosti v njeni zgodbi.