Zgodovina je sopomenka za konkretnosti in enkratnosti

Med zemljo in zvezdami je nova znanstvena monografija priznanega literarnega in kulturnega zgodovinarja ter univerzitetnega profesorja ddr. Igorja Grdine, ki je podpisal že mnogoštevilne knjige in razprave, je še en izkaz izjemne avtorjeve erudicije, širokega horizonta, a tudi številnih lastnih in posrečenih domislekov ter popolne predanosti zgodovinski vedi. Igor Grdina knjigo pričenja z lucidnim premislekom o tem, kaj je zgodovina, ob čemer splošno veljavno, v popularni zavesti usidrano definicijo, po kateri je to veda o najimenitnejših in najtrajnejših dosežkih ljudi v posameznih obdobjih, enako lucidno zaobrne.