Človek, ki ne bere, nima kaj pisati

Novinarka, profesorica, publicistka in ambasadorka branja Manca Košir se je rodila 5. marca 1948 v Mariboru. Slovenska vlada je njen rojstni dan razglasila za nacionalni dan branja. Eden od pobudnikov za razglasitev posebnega dneva, posvečenega ozaveščanju o pomenu branja, je Žiga Valetič, ki je skrbnik njene zapuščine in je uredil njeno (avto)biografijo Manj je mene, bolj sem Jaz.​

Kaj vas je spodbudilo, da ste ministrstvu za kulturo predlagali, da bi rojstni dan Mance Košir praznovali kot nacionalni dan branja?

S skupino somišljenikov, ki delujejo samostojno ali v okviru različnih organizacij, povezanih s knjigo, smo že pred enim letom pripravili Mančin dan branja, ljubezni in navdiha. Na našo pobudo so se odzvali ljudje z vseh koncev Slovenije, ki so pripravili približno petnajst dogodkov v zvezi z branjem in knjigami. Prvotni pobudnik Mančinega dneva je bil dr. Marko Pavliha, okrog ideje pa se je samodejno organizirala skupinica navdahnjenih posameznic in posameznikov, med drugimi Sabina Fras Popović, Alenka Štrukelj, Tanja Tuma, Katja Klopčič Lavrenčič in Andrej Blatnik.