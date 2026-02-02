Živeti dostojanstveno v svetu brez dostojanstva

Krvavo potrebujemo glasove, kakršen je bil njegov, ob 10. obletnici smrti Aleša Debeljaka poudarja Erica Johnson Debeljak.

Vsak, ki odide, pusti za seboj vrzel. Toda vrzel, ki ostane za nekaterimi, je dovolj velika, dovolj globoka, da vanjo zrejo tudi tisti, ki posameznika niso ne poznali ne ljubili, a poznajo njegov odmev, glasen in neizbrisljiv. Eden takšnih je bil tudi pesnik, esejist, prevajalec, urednik, kritik in profesor Aleš Debeljak, ki je umrl 28. januarja pred desetimi leti in je bil, kot je tedaj zapisala Manca G. Renko, »človek, ki je v sebi nosil cel svet«. Kajti Aleš Debeljak je »v univerzalistični in enciklopedični maniri renesančnega mojstra nenehno združeval umetniške senzibilnosti in znanstvene refleksije, mimesis in ratio, dionizičnost in apoliničnost. Slovenska humanistika mu je lahko hvaležna, da je že na začetku svoje kariere vanjo zasejal nove premisleke – o postmodernizmu in novih ...