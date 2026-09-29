Življenje brez čustev je naporno

Pred kratkim je v slovenskem prevodu izšel nenavaden roman Mandelj. Napisala ga je južnokorejska filmarka, ki je s tem delom postala tudi pisateljica. Roman je postal mednarodna uspešnica, ki je načela zanimive razprave o čustvih.

Potem ko so svet, zdaj že pred desetletjem, osvojili južnokorejski filmarji s svojo posebno estetiko, se to počasi dogaja tudi z literaturo iz te države. Sohn Won-Pyung (1979) je južnokorejska pisateljica, režiserka in scenaristka, ki je študirala sociologijo, filozofijo in režijo na korejski akademiji filmskih umet­nosti.