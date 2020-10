FOTO:Zlata leta priljubljene zbirke

Urednika Cankarjeve založbe Aljoša Harlamov in Andrej Blatnik sta skupaj s prevajalkami predstavila tri povsem drugačne in na svoj način tudi aktualne knjige. Dva romana in zbirko kratkih zgodb.Najprej je tu škotska klasika Zlata leta gospodične Jean Brodie pisateljice Muriel Spark, ki jo je prevedla Tadeja Spurk, tudi avtorica zanimive spremne besede. Roman se dogaja na edinburški dekliški šoli in pripoveduje zgodbo o učiteljici Jean Brodie, ki pod svojo perut vzame skupino deklet, da bi jih vzgojila v crème de la crème. Uči jih o ljubezenskem življenju Emily Brontë, Michelangelu, vodi jih v galerije in jim recitira poezijo. ...