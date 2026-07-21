Posthumna nagrada za pesnico, ki so ji bile besede svete

V Celju bodo na Veronikinem večeru poezije in plesa, kjer bo slavnostni govornik pesnik Denis Škofič, konec avgusta podelili Veronikino nagrado za pesniško zbirko leta, malo veroniko za najboljšo dijaško pesem in zlatnik poezije za pesniški opus oziroma posebne dosežke v poeziji. Tokrat, so sporočili, ga posthumno prejme Erika Vouk (1941–2026). To je drugi zaporedni in tudi sploh drugi zlatnik poezije, dodeljen posthumno. Podeljujejo ga od leta 2005. Lani je po izboru Zorana Pevca pripadel pesniku, novinarju in publicistu Petru Kolšku (1951–2019), pesnici in prevajalki Eriki Vouk pa sta ga namenili Jana Kvas in Katarina Gomboc Čeh. Obe sta profesorici slovenskega jezika, k sodelovanju pa so ju povabili, ker letošnjo podelitev zaznamuje 10-letnica male veronike, vsaka od njiju pa na svoj ...