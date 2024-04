Znanih pet nominirancev za letošnjo Cankarjevo nagrado

Upravni odbor in strokovna žirija sta razkrila letošnje nominirance za nagrado, poimenovano po velikem slovenskem literatu Ivanu Cankarju. V ožji izbor so uvrstili romane Težka voda Pie Prezelj, Pričakovanja Anje Mugerli in Gorica Mateje Gomboc, pesniško zbirko Tuskulum Denisa Škofiča ter zbirko potopisov Na kraju zapisano Aleša Štegra.

Predsednik upravnega odbora Marko Golja je na novinarski predstavitvi nominirancev povedal, da so se v izboru znašla dela, ki zastopajo vse generacije, oba spola in različne založbe. V njem so tako tradicionalna kot sodobna in hibridna literatura, obenem pa so zastopane različne regije, iz katerih prihajajo nominirani avtorji oziroma avtorice.

Žirija je z letošnjim letom začela delovati v novi sestavi. Predseduje ji Mateja Pezdirc Bartol, člani so Alenka Koron, Simona Semenič, Igor Divjak in Tomaž Toporišič. Kot je povedala predsednica, bi med nominirance brez težav uvrstili tudi več kot le pet del, kolikor jih predvidevajo pravila za nagrado. Izbrali so jih med 45 prijavami, med katerimi so bili zastopani vsi literarni žanri in zvrsti. Oba sta izrazila še veselje, da se je število prijav za nagrado, s katero nadaljujejo tradicijo Cankarja in njegove ustvarjalnosti, ustalilo nekoliko pod številko 50 in da se ji pridružujejo vse slovenske založbe.

Roman Težka voda, ki ga je Pia Prezelj izdala pri založbi Goga, se napaja iz bogate tradicije slovenske ljudske pesmi in kmečke povesti. Avtorica v njem z izbrušenim jezikom in očesom za opazovanje podrobnosti razgrne svet vaške skupnosti, ki pa je zgolj zunanja kulisa za intimne zgodbe.»Tako se prava zgodba dogaja drugje, v spominih oseb, ki jih drobci asociativnega toka misli naplavijo na površje (...),« je žirija zapisala v utemeljitvi.

Roman Anje Mugerli Pričakovanja, ki je izšel pri Cankarjevi založbi, govori o travmatični izkušnji para v drugi polovici 30. let, ki si želi otroka, a se sooča z neplodnostjo. Žirija ga je označila za spretno pripovedovan intimističen roman, v katerem pa se najde prostor tudi za tematike, kot so spomini na otroštvo, partnerska razmerja v kočljivih trenutkih in premisleki o umetniški ustvarjalnosti.

Roman Gorica Mateje Gomboc, izdan pri založbi Miš, je po oceni žirije epska in intimna zgodba tako likov kot avtorice, predvsem pa Gorice same. »Gorica je potovanje skozi čas, skozi vojne, skozi države, je zgodba o identiteti, pripadnosti, boju za medčloveško spravo, ki napram absurdnim političnim dejanjem skozi 20. stoletje do danes predstavlja resnično, otipljivo življenje,« piše v utemeljitvi.

Tuskulum, izdan pri Cankarjevi založbi, je tretja pesniška zbirka Denisa Škofiča. Avtor v njej nadaljuje svoje samosvoje pesniško potovanje, ki po oceni žirije ni povezano z nobeno od osrednjih slovenskih pesniških šol. »Je predvsem njegov lastni jezik, ki se razpira v različne govorne registre, spaja z govorico ljudi, ki jih je srečal in jih srečuje na svoji življenjski poti, predvsem pa se v povezavi z naravo rodnega Prekmurja razpisa mitološkim svetovom, legendam in bajkam.«

Knjiga Na kraju zapisano, ki jo je Aleš Šteger izdal pri Beletrini, je svojevrstna zbirka potopisov s štirih celin in vsaj desetih jezikovnih področij. Z vloženimi avtorjevimi fotografijami beleži tok zavesti zapisovalca v vrtincu neumljive sodobnosti. Šteger nabira ure in zbira trenutke. Na vsaki lokaciji se prelevi v urbanega pisarja za pol dneva, stopi v stik s tamkajšnjimi prebivalci in prek njihove zgodovine zapisuje svojo, je izbiro utemeljila žirija.

Cankarjevo nagrado bodo podelili 30. maja zvečer v Cankarjevem domu na Vrhniki. Spremlja jo denarna vrednost v višini najmanj 7000 evrov, glavna donatorica je Občina Vrhnika. Soustanovitelji nagrade so še Slovenski center Pen, Univerza v Ljubljani, SAZU in ZRC SAZU.