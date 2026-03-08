Zofka Kveder je v kravati in krilu izpisala novo žensko

Sediva v vili Zlatica, ki je ob vznožju Rožnika zrasla prav v času Zofke Kveder (1878–1926), v času razmaha ljubljanskega meščanstva, v katero je bila vpeta. Ne gre za naključje; Katja Mihurko (1972) se že več kot dve desetletji posveča življenju in delu slovenskih pisateljic. V središču njenih raziskav je prav Zofka Kveder, prva slovenska poklicna pisateljica, katere osebni in poklicni razvoj je ustvaril »novo žensko«, po stopinjah katere stopamo še danes.

Čas Zofke Kveder je bil čas velikih sprememb, čas preobrazbe.

Tako je – in to se je izražalo tako v odnosih med spoloma kot v družbi nasploh. Industrializacija je začela kazati svoje najtemnejše plati, zgodila se je demokratizacija javne sfere, prebujal se je delavski razred. Tudi za ženske so se odpirale nove možnosti; v slovanskem svetu jim je narodno preporodno gibanje omogočilo vstop v javno življenje, v zahodnoevropskem prostoru so tudi zahtevale boljše pogoje ženskega izobraževanja in volilno pravico.

Že v času francoske revolucije je feministične zahteve izrekala Olympe de Gouges in tako so konec 19. stoletja, ko so v javni prostor vstopile Zofka Kveder in njene sodobnice, ženske že žele prve sadove prizadevanj predhodnic. Na njihove nove življenjske prakse se je družba seveda močno odzvala, saj je hotela ohraniti tradicionalne vrednote, najbolj žensko skrb za drugega, ki se je odvijala predvsem v intimnih prostorih. Šlo je torej za obdobje razpiranja možnosti, a tudi za ostre in sovražne odzive na ženske, ki so si dovolile izkoristiti težko izborjene možnosti.

Kakšno je bilo torej javno, politično delovanje Zofke Kveder? Kot ste dejali, je bila pisateljica, novinarka, prevajalka in urednica, a bila je tudi feministka.

Za avtorice 19. stoletja je značilno prepletanje različnih dejavnosti – po eni strani so pisale leposlovje, po drugi strani pa so v teh besedilih izražale tudi feministične zahteve, kot so zahteva po izobrazbi, zahteva do svobodnega odločanja o lasnem telesu, zahteva po politični participaciji in mnoge druge.

Na Slovenskem je bila seveda ključna revija Slovenka, naš prvi ženski časopis, ki je izhajal v Trstu in je dajal prostor tovrstnim besedilom. Še prej so našla prostor v Slovanskem svetu in Vesni, ki sta prenehala izhajati, še preden se je razmahnila feministična misel v Slovenki. V liberalni literarni reviji Ljubljanski zvon tako radikalnih zahtev, kot jih je izražala Zofka Kveder, namreč niso objavljali, prav tako ne v drugih literarnih revijah.

Feministična misel Zofke Kveder se je razvijala tudi ob prebiranju avstrijskih, nemških in čeških revij, v katerih je prevladoval meščanski feminizem. Že v Trstu se je seznanila s socialnodemokratskimi idejami, ki so ji bile blizu, a hkrati je zavračala kakršnekoli politične opredelitve. Ne nazadnje je pomenljivo, da je bila prav Zofka Kveder slavnostna govorka na otvoritvenem večeru Splošnega slovenskega ženskega društva, prvega tovrstnega društva v našem prostoru, kar pomeni, da so ji tudi sodobnice v tem smislu priznale prvenstvo.

Zbrana dela Zofke Kveder Zofka Kveder je prva pisateljica, uvrščena v nacionalno zbirko Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Pod njen obsežen in raznolik opus, v omenjeni zbirki med letoma 2007 in 2019 zbran v petih knjigah, se je kot urednica podpisala literarna zgodovinarka in raziskovalka Katja Mihurko, ki o avtoricah in reprezentacijah spolov v slovenski in svetovni književnosti predava na Univerzi v Novi Gorici ter univerzah v tujini. Delo Zofke Kveder je v številnih študijah, objavljenih v slovenskem in mednarodnem prostoru, postavila na evropski literarni zemljevid ter v razmerje do besedil sodobnic drugih evropskih književnosti.

»Tudi Zofka Kveder si je tik pred prelomom stoletja kot dejanje emancipacije skrajšala lase in ob določenih priložnostih prakticirala georgesandizem, torej nošenje moških oblačil,« pravi Katja Mihurko. FOTO: Wikipedia

Tako z zasebnim kot z javnim in literarnim življenjem je izzvala, predrugačila tedanjo podobo ženske in ženstvenosti.

Res je, naslonila se je predvsem na sodobnice iz širšega srednjeevropskega prostora, te pa so se naslonile na pisateljico George Sand, ki je v 19. stoletju živela izredno drzno, vključno z drugačno zunanjo podobo. Tudi Zofka Kveder si je tik pred prelomom stoletja kot dejanje emancipacije skrajšala lase in ob določenih priložnostih prakticirala georgesandizem, torej nošenje moških oblačil.

To je izhajalo iz želje, da bi lahko vstopala v prostore, v katere kot ženska preprosto ni mogla – v moško obleko se je na primer oblekla tudi za obisk tržaškega pristanišča, saj bi jo imeli v nasprotnem primeru za prostitutko. Obstaja tudi fotografija, na kateri moško kravato kombinira z dolgim krilom, slednje je bilo seveda tedaj običajno žensko oblačilo.

Tradicionalne vloge je Zofka Kveder spodkopavala tudi s tem, da se je preživljala sama – občasno je na pomoč s honorarji priskočila tudi možu, ki je bil še študent – in da je bila v odločitvah svobodna. Ko je živela v Pragi, sta z možem nekaj časa bivala v ločenih stanovanjih. Ko je rodila hčerko, je kar nekaj časa ostala neporočena, kar je seveda povzročilo zgražanje.

Poleg tega se je v delih dotikala številnih tem, ki so razburjale ne le slovensko, temveč tudi mednarodno javnost; ko je hotela neko besedilo objaviti v švicarskem časopisu Neue Zürcher Zeitung, ki izhaja še danes, ji je urednik, ki je razumel njeno stisko, izplačal honorar, toda ob tem ji je dal vedeti, da besedila ne bo objavil, saj je preveč drzno za konservativno švicarsko občinstvo. Res je v vseh pogledih prestopala omejitve, ki so bile tedaj predpisane ženskam.

Kako je javnost tedaj sprejemala njeno leposlovno delo in kako je nanj gledala sama?

Njeno prvo delo, ki je doživelo kritiški odziv, je bila zbirka črtic Misterij žene, ki jo je leta 1900 izdala v samozaložbi v Pragi, saj se je najverjetneje zavedala, da bi imeli z njenim prikazom ženskih usod težave vsi tedanji založniki. In res je zbirka naletela na buren sprejem. Po njej so udarili tako moški kot ženske, liberalni in konservativni kritiki, zavrnili so tako vsebinsko kot formalno plat. Le redki so prepoznali njene kvalitete.

Zofka Kveder ni prenehala pisati o ženskah, ni pa nikoli več uporabila tako kratkih pripovednih oblik, da bi v njih prikazala kalejdoskop ženskih usod. V prepletanju različnih slogov je bila zelo prodorna, dekadentne podobe se izmenjujejo z naturalističnimi in v tem se razlikuje od Ivana Cankarja, ki ni na tak način razpiral raznolikosti ženskih usod.

Zofka Kveder se je v tej drobni knjižnici dotaknila številnih tem, ki niso zanimale ne njega ne drugih avtorjev moderne; pri njej je pogost lik intelektualka, ki denimo Cankarja sploh ne zanima oziroma je, ko opisuje učiteljice, z izjemo Lojzke v Hlapcih, izredno satiričen. Zofka Kveder je bila prodorna tudi v razumevanju, da je podrejenost skupni imenovalec, ki veže vse ženske, ne glede na družbeni razred ali starost, saj se na straneh Misterija žene znajdejo tako pretepene delavke kot v zakonu zlorabljene meščanske dame.

In ko smo že pri Cankarju: tako Cankar kot Marica Nadlišek Bartol sta hitro prepoznala vrednost njenega pisanja za slovensko literaturo, prepoznali so jo tudi nekateri kritiki, toda eden izmed najbolj eminentnih tistega časa jo je pohvalil le v zasebnem pismu. Tudi sama se je zavedala kvalitete in pomena svojih del ter se je bila zanje pripravljena boriti – v enem od pisem založniku Schwentnerju na primer zapiše: 'Če drugi dobe po 200 gl od Vas, zakaj bi jih jaz ne. Ali ne bi jih zahtevala, da bi v resnici ne morala. 50 gl mi mislim lahko še daste. To ni preveč zahtevano.'

Pri Zofki Kveder je edinstvena tudi njena večkulturnost, večjezičnost – pisala je v slovenščini, nemščini in hrvaščini – ter njeno mednarodno delovanje. Njene drame so na primer uprizorili v Pragi, Zagrebu, Beogradu in seveda tudi v Ljubljani, že v času življenja je bila prevajana v številne jezike – v češčino, poljščino, bolgarščino, lužiško srbščino, v nekem pismu je zapisala, da tudi v italijanščino in ukrajinščino, a to moramo še raziskati. Skratka, zavedala se je, da je avtorica srednjeevropskega formata.

»Bila je upornica, imela je neverjeten pogum in obdobja izjemne energije, v katerih je verjela, da je vse mogoče; toda imela je tudi obdobja depresije, psihične in fizične izčrpanosti,« pojasnjuje sogovornica. FOTO: Voranc Vogel

Bila je človek izrazite duhovne širine, a tudi izrazitega poguma. Kot omenjate, se je v evropski prostor umeščala izredno samozavestno.

Bila je zelo odprtega značaja in je ohranjala stike s številnimi ključnimi avtoricami tedanjega srednjeevropskega literarnega prostora, v zahodni, srednji in vzhodni Evropi, dela sodobnic in sodobnikov je tudi prevajala. Ne nazadnje se je tudi prijateljstvo s Cankarjem začelo z njenim predlogom, da bi ga prevajala v nemščino. Imela je izredno široko mrežo poznanstev, ki so segala do Združenih držav Amerike.

Ko je bila v literarnem smislu še nihče, se je na poti v Švico, kjer je nameravala študirati, ustavila v Münchnu. Tam je svoja dela hotela ponuditi tedaj eminentnemu založniku Albertu Langnu. Sicer ga ni srečala, saj je bil kot velik posrednik severnoevropske literature tedaj ravno v Skandinaviji. To je bilo nedvomno dejanje poguma, ki priča o tem, da se je zavedala svoje vrednosti.

Če se ozremo v današnji čas – zakaj nas Zofka Kveder še vedno tako nagovarja, v čem njeno življenje in delo ostajata aktualna?

Zofka Kveder se je borila za pravice, ki še danes niso samoumevne, hkrati si je želela biti uspešna prav na vseh področjih, biti cenjena avtorica, ugledna javna intelektualka, ki izraža poglede, nasprotne večinskemu mnenju, želela je imeti trdno partnersko zvezo, v kateri jo bo moški ljubil, spoštoval in podpiral, ter srečno družinsko življenje, skratka vse to, kar je še danes za mnoge ženske ideal popolne samouresničitve.

Seveda jo je k temu delno napeljeval tudi pogled na žensko v njeni dobi, saj je feminizem na očitke, da ženska ne more hkrati delovati kot mati in žena ter služiti lasten denar, saj tako ne bo izpolnila svojega poslanstva, ki je rojevanje otrok in skrb zanje in vse druge, vključno z možem, odgovarjal, da ženska zmore vse. Ampak zdi se, da je Zofko Kveder to stremljenje k uresničenju na vseh področjih, poleg tragičnih dogodkov, predvsem prezgodnje smrti hčere Vladoše in nenehnih gmotnih stisk in bolezni, naposled zlomilo in prignalo v prezgodnjo prostovoljno smrt.

Bila je upornica, imela je neverjeten pogum in obdobja izjemne energije, v katerih je verjela, da je vse mogoče; toda imela je tudi obdobja depresije, psihične in fizične izčrpanosti, spoznanja, da jo ves ta trud izčrpava in ne prinaša tistega, kar si je želela. Morda nam njena življenjska pot sporoča prav to, da se moramo boriti in upirati poskusom, da bi drugi usmerjali naše življenje, a da si je prav tako pomembno privoščiti počitek, si dovoliti kdaj pa kdaj kakšno stvar izpustiti, opraviti le napol ali sprejeti pomoč, če imamo srečo, da nam jo nekdo ponuja.