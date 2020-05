Ada Škerl, Speči metulji

Speči metulji so postopno in pregledno odstiranje skrajno samoniklega pesniškega opusa; gre za značajno poseben zbir ali nabor neredko odrinjene ali nedostojno, pristransko opredeljevane poezije izpod klenega peresa Ade Škerl. Zbirka, izdana v nezamenljivi knjižnici Kondor, se izkaže kot domala kanonična izdaja, prestižno »(i)zbrano delo«, ki med drugim prinaša pesmi iz vseh pesničinih zbirk – iz izrazito kontroverzne Sence v srcu (1949), nevsiljeno uporniških Obledelih pastelov (1965) in sestavljalno-retrospektivne Temne tišine (1992). Izdajo dopolnjuje »pridatek«, ki obsega bogato paleto njenih doslej bolj ali manj ...